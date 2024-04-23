Yeni Opel Grandland hakkında bilinen her şey: Motor tipleri, teknik özellikleri, fiyat...
Opel için yeni bir dönem başladı. Yeni Grandland'ın elektrikli ve içten yanmalı motorlu modeli ile yerini aldığı son Grandland arasındaki adım çok büyük. İşte 2024 Opel Grandland teknik özellikleri, boyutları ve fiyatı...
Opel büyük Stellantis grubuna katıldığından beri İngiliz markası kendisine sunulan otomobil platformlarından etkili bir şekilde yararlandı, ancak Opel ilk kez yeni bir mimarinin başlangıcını yapıyor. Yeni araç bir önceki Opel Grandland ile aynı ismi ve segmenti paylaşıyor olabilir, ancak hem teknik unsurları hem de tasarımı açısından ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor.
PEUGEOT 3008 ORTAKLIKLARI
Yeni Opel Grandland hem tamamen elektrikli hem de yanmalı formlarda piyasaya sürülecek ve teknik temelini Peugeot'nun da yeni E-3008 ile kullandığı Stellantis'in yeni STLA-M platformundan alacak. Bu iki araç dış görünümde pek çok şeyi paylaşıyor, ancak gerçekten dikkatli baktığınızda bile yüzeyde bunun böyle olduğunu gösteren çok az şey var.
Yeni model artık önceki Opel Grandland'in sade tasarımlı ve değer odaklı orta boy SUV alternatifi değil. Bunun yerine marka, akıllı tasarım hileleri ve ikna edici derecede premium bir iç mekân ile kendine özgü bir stil ve varlık yaratmak için her şeyi yaptı.
TEMEL ÖZELLİKLER
Güç aktarma organları benzinli hafif hibrit, plug-in hibrit, 73kWh ve 98kWh bataryalı tek ve çift motorlu EV olmak üzere 3 tip. Modelin fiyatı ise İngiltere'de 32 bin sterlin olarak tahmin ediliyor.
GÜÇ AKTARIM SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS
Opel yeni Grandland'i giriş seviyesi hafif hibrit benzinli ve daha pahalı elektrikli araç seçenekleriyle geniş bir güç aktarma sistemi yelpazesinde sunacak. Daha sonra 80 kilometreye kadar elektrikli menzile sahip bir plug-in hibrit katılacak, ancak dizel motora sahip bir versiyonun şu an için gelmesi beklenmiyor.
OPEL GRANDLAND 1.2 LİTRE HİBRİT
Giriş seviyesi hafif hibrit model, 48V elektrik sistemiyle çalışan küçük bir entegre marş motoru ve jeneratöre sahip 1.2 litrelik turboşarjlı üç silindirli bir motor kullanıyor. Benzinli motor tek başına 136 bg gibi oldukça düşük bir güç üretiyor, ancak bu güç 28 bg daha üretebilen e-motor tarafından destekleniyor.
MOTOR KAPATMA VE START-STOP
Sistem genel performansı artırmanın yanı sıra, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla otomobilin yüksek hızlarda motor kapatma ve start-stop sistemini de genişletiyor.
DAHA BÜYÜK!
Yine de diğer STLA-M modellerinde olduğu gibi, Grandland ağırlıklı olarak tamamen elektrikli güç aktarma organlarına uyacak şekilde tasarlandı ve üç farklı motor ve batarya kombinasyonunun mevcut olması bekleniyor. Kesin performans rakamlarını bildirmek için henüz çok erken, ancak Peugeot kuzenine dayanarak, Opel'in biraz daha büyük ayak izi ve dolayısıyla daha yüksek ağırlıkları dikkate alındığında performansın benzer olacağını söyleyebiliriz.
BATARYA SEÇENEKLERİ
İki batarya seçeneği mevcut olacak. Bunlar 73kWh ve 98kWh. Her iki durumda da kabinin altında düz bir yığın halinde aksların arasına monte edilmiş olacak. 73kWh modeli iki motor düzeniyle sunulacak. İlki elektrikli araç (EV) menzilini açacak tek, öne monte edilmiş 210 hp motor. Opel henüz potansiyel kullanılabilirliği onaylamadı, ancak Peugeot ayrıca daha küçük batarya ile eşleştirilmiş 310 bg'ye kadar yüksek özellikli bir çift motor seçeneği sunuyor. 210 beygir gücündeki motor 160 kW'nin altında olduğu için model, başlangıç fiyatına bağlı olarak yüzde 10 ya da yüzde 40 ÖTV'ye tabi olacak.
Aynı 1.2 litrelik üç silindirli motoru daha büyük bir e-motor ve batarya paketi ile birleştiren ve sadece elektrik gücüyle 80 kilometreye kadar sürüş yapabilen bir plug-in model de seriye katılacak. Herhangi bir dizel varyant planlanmamaktadır.
0-100 KM/SA VE SON HIZLAR
Opel Grandland MHEV 136 hp 10 sn (tahmini) 200 kilometre (tahmini)
Opel Grandland Electric 73 kWh 210 hp 8 sn (tahmini) 160 kilometre (tahmini)
Opel Grandland Electric 98 kWh 230 hp 8.5 sn (tahmini) 100 kilometre (tahmini)
OPEL GRANDLAND MENZİL
Opel şu ana kadar yeni Grandland'in sadece ön detaylarını açıkladı, ancak yakından ilgili Peugeot E-3008'den bazı detayları öğrenebiliriz.
Opel, daha büyük 98kWh batarya paketi ile maksimum 700 km menzil öngörüyor. Ayrıca 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek, ancak şimdilik Opel'in vermek istediği tüm resmi ayrıntılar bunlar. Her durumda Opel, 160kW'a kadar şarj sağlayan 400V'luk bir mimari kullanacak. Bu da bataryayı yaklaşık 26 dakika içinde yüzde 10-80 arasında doldurmaya yetiyor.
EN AZ 500 KİLOMETRE MENZİL
Bunun ötesinde çok az resmi bilgi var, ancak bekleyebileceğimiz diğer rakamları tahmin etmek için çok yakından ilgili Peugeot'yu bir rehber olarak kullanabiliriz. Buna daha küçük 73 kWh batarya için potansiyel 520 km menzil de dahil. Aynı şeyi, Peugeot'da 122 ila 143g/km CO2 emisyonu rakamları yayımlayan hafif hibrit seçeneği için de yapabiliriz.
OPEL GRANDLAND DIŞ VE İÇ TASARIM
Opel, mevcut nesil Mokka ve 'Vizor' ön yüzünün piyasaya sürülmesiyle büyük bir tasarım devrimi yaşadı, ancak yeni Grandland bunu daha büyük bir tuval üzerinde bir adım öteye taşıyor.
En dikkat çekici unsur, ön tasarıma hâkim olan yeni üç boyutlu Vizör. Yeni Grandland, düz siyah bir grafiği çevreleyen karartılmış ışıklar yerine, aydınlatma elemanlarını ve aydınlatılmış bir Griffin rozetini barındıran şeffaf bir yapıya sahip. Yeni farlar daha hızlı hareket eden aktif aydınlatma elemanları ve gündüz aydınlatma imzalarına üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor.
Otomobilin içindeyken, aydınlatma yuvalarının kenarlarının açık olduğunu fark ediyorsunuz, bu da tüm ön yüze tamamen benzersiz bir görünüm kazandırmak için yanlarından bakmanıza izin veriyor.
Tasarımın geri kalanı da daha az ilginç değil; krom unsurların göze çarpan eksikliği, gömme cam ve kapı aynalarının altındaki tüm hava şeritlerinin kaldırılması. Bu Peugeot 3008'de de kullanıldı ve Stellantis STLA platformunu kullanan diğer araçlarda da görülecek.
AYDINLATILMIŞ LOGO
Opel benzer bir etkiyi şimdi tam genişlikte bir aydınlatma elemanı içinde yer alan arka farlara da uyguladı. Aydınlatılmış 'Opel' yazısı bir başka ilk. Ancak potansiyel olarak daha başarılı olan arka ışık ünitelerinin kendisi. Bu üniteler bir kez daha şeffaf akrilik muhafazaları içinde üç boyutlu yapılar olarak yeniden yorumlanmış.
Opel Frontera'nın artık Opel'in ekonomik SUV seçeneği olarak ağırlığını koymasıyla Grandland hem boyut hem de tasarım detayları açısından yukarı doğru itildi. Daha öncekinin aksine, bu Opel bir araya getirilmiş değil, özenle seçilmiş gibi hissettiriyor. Ve bu, iç mekân söz konusu olduğunda da geçerli.
BAMBAŞKA BİR İÇ MEKÂN
Daha önce Opel iç mekânlarının bir teması olan yaygın çift ekranlı tasarımdan uzaklaşmak isteyen yeni Grandland, çoklu yüzeyler ve akıllı tasarım öğeleri sayesinde çok daha ilginç bir hal alıyor.
OPEL GRANDLAND GENİŞ EKRAN
Yeni 16 inçlik geniş en-boy oranlı dokunmatik ekran gösterge panelinin üzerine düzgün bir şekilde oturuyor ve sürücünün önünde çok daha ince bir ekran yer alıyor. Opel, ısıtma ve havalandırma için fiziksel kontrolleri korurken, yeni direksiyon simidi hem daha küçük hem de hafifçe dikdörtgen şeklinde.
Kumaş kaplı orta bölmede sadece kablosuz telefon şarj cihazı değil, aynı zamanda sürücüye bakan ve kullanılmadığında telefonu gizleyen ancak durduğunuzda aydınlatan akıllı bir şeffaf duvar da yer alıyor.
BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ
Yeni şasi, dış ve iç tasarım mimarisinin yanı sıra Opel, Grandland'de yepyeni bir dijital arayüz de sunuyor. Apple CarPlay ve Andriod Auto standart olarak sunuluyor, ilki için kablosuz.
Bunun ötesinde, sürücünün önündeki 10 inçlik ekran, yeni, daha küçük dikdörtgen direksiyon simidinin arkasında düzgün bir şekilde oturuyor.
Ayrı ısıtma ve havalandırma kontrolleri de güzel bir bonus, ancak yine de ana dokunmatik ekran üzerinden klima kontrol sisteminin daha spesifik unsurları kontrol edilebiliyor.
OPEL GRANDLAND BAGAJ ALANI
Yeni Opel Grandland, son nesil modele göre oldukça büyük bir otomobil. Toplam uzunluk açısından 173 mm'lik bir artış söz konusu, bu da hem arka koltuk diz mesafesine (20 mm artış) hem de bagaj alanına (36 litre artış) önemli faydalar sağlıyor.
İkinci sıra, maksimum değişkenliğe izin veren 40:20:40 bölünme ile eskisinden daha sofistike. İkinci sıra katlandığında bagaj alanı 550 litreden 1.640 litreye çıkıyor, buna ekstra bir miktar bagaj altı saklama alanı dahil değil.
KABİN İÇİ SAKLAMA ALANLARI
Opel ayrıca, ufak tefek şeyler için 35 litrelik kabin içi saklama alanını da vurgulamak istiyor. Buna derin ve geniş bir orta konsolun yanı sıra akıllı bir 'Pixel kutusu' da dahil. Bu küçük halı kaplı muhafaza, kablosuz şarj pedini bulacağınız yerdir. Ayrıca aynı zamanda birkaç akıllı kullanıma sahip yarı şeffaf bir ön bölüme de sahip.
OPEL GRANDLAND BOYUTLARI
Uzunluk: 4,650 metre
Genişlik: 1,890 metre
Yükseklik: 1,640 metre
Koltuk sayısı: 5
Bagaj alanı: 550 litre
OPEL GRANDLAND GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Tüm Grandland'ler, tüm modellerde kapsamlı bir standart pasif ve aktif güvenlik özellikleri yelpazesi ile piyasaya sürülecek. Bu özellikler arasında 'dur ve git' fonksiyonlu aktif hız sabitleme sistemi, trafik işareti tanıma, akıllı hız adaptasyonu ve otomatik otonom frenleme, ayrıca çok yönlü park sensörleri ve 360 derece kamera sistemi yer alıyor.
OPEL GRANDLAND INTELLI-DRIVE 2.0
Bunun ötesinde, Opel'in direksiyon asistanı ve yarı otonom şerit değiştirme asistanı içeren güncellenmiş Intelli-drive 2.0 sistemi de takılabilir. Ayrıca, bir limit değişikliği yaklaştığında ayarlanan hızın değiştirilmesini aktif olarak isteyecek, ancak bazı sistemlerin aksine, bunun önce sürücü tarafından onaylanması gerekecek. Tüm modellerde çepeçevre sensörler ve 360 derecelik bir kamera da bulunacak.
OPEL GRANDLAND FİYATI
Henüz yerel bir fiyat belirlenmedi, ancak Grandland'in yeni üst segment yerleşimi nedeniyle fiyatların artması bekleniyor. Mevcut Opel Grandland'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 907 bin 900 TL. Yeni model ile 1.2 litrelik hafif hibrit versiyonun bu fiyatın yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkması bekleniyor. Büyüyen SUV bu ufak farka rağmen şimdiden oldukça rekabetçi gözüküyor.
Opel Grandland Elektrik'in ise fiyatını kestirebilmek oldukça zor. Model Avrupa'da tahmin edilen başlangıç fiyatları ile şu an için yüzde 40'lık ÖTV'ye tabi olacak gibi gözüküyor. Bu da Türkiye'deki elektrikli satışlarına bakıldığında elini zayıflatabilir. Ancak modelin geleceği tarihe kadar matrah değişikliği olması ve Opel Mokka ile aynı vergi oranına tabi olması halinde yüksek satışa rakamlarına ulaşabilir.
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