Yeni Opel Grandland hakkında bilinen her şey: Motor tipleri, teknik özellikleri, fiyat...

Yeni model artık önceki Opel Grandland'in sade tasarımlı ve değer odaklı orta boy SUV alternatifi değil. Bunun yerine marka, akıllı tasarım hileleri ve ikna edici derecede premium bir iç mekân ile kendine özgü bir stil ve varlık yaratmak için her şeyi yaptı.

TEMEL ÖZELLİKLER

Güç aktarma organları benzinli hafif hibrit, plug-in hibrit, 73kWh ve 98kWh bataryalı tek ve çift motorlu EV olmak üzere 3 tip. Modelin fiyatı ise İngiltere'de 32 bin sterlin olarak tahmin ediliyor.