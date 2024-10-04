Opel'den ekim ayına özel avantajlar: Yüzde 0 faiz! Model model açıklandı... Asta, Corsa, Combo...

OPEL COMBO

Şirketin çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Yeni Combo Cargo ise 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.