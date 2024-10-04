Opel'den ekim ayına özel avantajlar: Yüzde 0 faiz! Model model açıklandı... Asta, Corsa, Combo...
Opel, ekim ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde avantajlı satın alma koşulları sağlıyor. İşte model model kampanyalar...
OPEL CORSA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla sunuluyor.
OPEL ASTRA
Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL CROSSLAND
Opel'in çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor.
OPEL MOKKA
Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka'da 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.
OPEL GRANDLAND
Opel'in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.
OPEL CORSA ELEKTRİK
Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve 'Şimşek' logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
OPEL MOKKA ELEKTRİK
Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkati çeken Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.
GS VE ULTİMATE DONANIM
Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
OPEL'DEN KOBİ'LERE ÖZEL KAMPANYA
'Ticaretin Yeni Enerjisi' sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.
OPEL ZAFIRA
Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ekim ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
OPEL COMBO
Şirketin çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni Combo, 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Yeni Combo Cargo ise 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
OPEL VIVARO
Ayrıca yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.
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