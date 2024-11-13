Hyundai'nin ilk tam elektrikli performans modeli IONIQ 5 N Türkiye'de satışta

Hyundai, performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'i Türkiye'de satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 650 beygir gücündeki dört tekerlekten çekişli IONIQ 5 N, günlük kullanım konforu, viraj performansı ve yarış pisti yetenekleri ile öne çıkıyor.

DİNAMİK BAKIŞ AÇISI

Dünya genelinde elektrifikasyon stratejisini güçlendiren Hyundai, IONIQ 5 N ile elektrikli otomobil deneyimine dinamik bir bakış açısı kazandırıyor. Hyundai'nin geliştirme sürecinde Kore'deki Namyang Ar-Ge Merkezi ile Nürburgring test merkezi arasında oluşturulan yakın iş birliği, IONIQ 5 N'in performans özelliklerini şekillendirdi. Aracın dış tasarımında, aerodinamik performansı artıran parlak siyah ön tampon, arka spoyler ve difüzör gibi özel detaylar dikkati çekiyor.

AGRESİF DURUŞ

IONIQ 5 N, alçaltılmış gövde yapısı ve geniş lastikleriyle agresif bir duruş sergilerken, Türkiye'de 'Performans Mavisi' renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Hyundai'nin sürdürülebilirlik stratejisini yansıtan IONIQ 5 N'in iç mekanında, geri dönüştürülmüş PET iplikler, şeker kamışından elde edilen biyomalzemeler ve geri dönüştürülmüş lastik pigment boyaları kullanıldı. Spor otomobil konseptine göre tasarlanan iç mekanda, N Racing Bucket koltuklar, özel N direksiyon ve yüksek performans odaklı ergonomik detaylar yer alıyor.

650 BEYGİR GÜCÜNDE ÇİFT MOTOR

Hyundai'nin elektrikli global modüler platformu (E-GMP) üzerine kurulu IONIQ 5 N, 21 bin devre kadar çalışan çift motor ve 84 kWh bataryayla 650 beygir güç üretiyor. N Grin Boost özelliği ile aracın hızlanma performansı 10 saniye boyunca en üst seviyeye çıkarılabiliyor. IONIQ 5 N, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlayarak sürücülere üst düzey bir performans sunuyor.

Hyundai'nin geliştirdiği N Brake Regen sistemi, aracın frenleme gücünü artırarak viraj performansını en üst düzeye çıkarıyor. Motor sporlarından ilham alan sistemler, N Pedal ve N Drift Optimizer gibi teknolojiler, sürücülere yüksek hızda kontrol ve hassas viraj alma yeteneği sağlıyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE KONFORLU SÜRÜŞ DENEYİMİ

IONIQ 5 N, Hyundai Smart Sense ileri sürüş destek sistemleri ile donatılarak yolda güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor. 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli üzerinden N modu etkinleştirilebiliyor. Ayrıca Head-Up Display ve dijital dikiz aynası gibi yenilikçi teknolojiler sürücüye konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hyundai N departmanı, IONIQ 5 N'in tanıtımı ile elektrikli yüksek performanslı otomobil segmentinde de iddialı bir konuma yerleşiyor. Markanın gelecekteki elektrikli yüksek performans modellerinin yol haritasını belirleyen RN24 konsepti, Hyundai’nin elektrikli performans araçlarına yönelik vizyonunu ortaya koyuyor.

Hyundai'nin elektrikli otomobillerde performans odaklı yaklaşımını simgeleyen IONIQ 5 N, yüksek performansı ve teknolojik donanımıyla Türkiye'deki otomobil tutkunları için güçlü bir seçenek sunuyor.