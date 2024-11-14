Honda'dan o iki modele özel kampanya: 155 bin liraya varan indirim imkânı...
Honda, Civic Sedan ve hibrit ailesinin makyajlanan HR-V e:HEV modellerinde, kasım ayına özel indirim ve taksit fırsatları sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın sevilen modellerinden biri olan Civic Sedan'ın Executive+ donanımı için hem özel indirim hem de kredi imkanı sunuluyor.
HONDA CIVIC KAMPANYA
Civic Sedan'ın Executive+ donanımına özel olarak 135 bin lira indirim ve 200 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.
HONDA HR-V KAMPANYA
Makyajlı HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin lira indirim ve 250 bin liraya kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.
Etiketler: #sıfır araç kampanya #otomobil #honda hr-v #honda civic
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