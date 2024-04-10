Opel'in yeni modeli Frontera geliyor: İlk görüntüler paylaşıldı, yerini alacağı model belli oldu

OPEL FRONTERA DONANIMLARI

Yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni 'Şimşek' logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte çift geniş ekranı, ergonomik ön koltukları ve akıllı saklama alanı çözümleri ile keyifli bir iç mekana sahip olan yeni model, kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktalarının yanında pek çok akıllı çözümü de beraberinde getiriyor.