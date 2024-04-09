Opel, 125. yılında elektrikli ürün gamıyla öne çıkıyor: Tüm modellerde elektrikli seçeneği!

YENİ COMBO VE ZAFIRA

Yeni Opel Combo Elektrik ve Opel Zafira Elektrik, günlük kullanım, tatil yolculukları ya da servis aracı olarak kullanım için seçenekler arasında yer alıyor ve tüm bu olanakları, konfor ve maksimum güvenlik eşliğinde sağlıyor. Yeni tanıtılan iki araçta da 18 adede kadar sürüş destek sistemi bulunuyor. Bu sistemler arasında, yüksek çözünürlüklü 180 derecelik geri görüş kamerası, Combo için sunulan sınıfının lideri olan Intelli-Lux LED Matrix Far gibi yeni özellikler bulunuyor.