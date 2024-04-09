Opel, 125. yılında elektrikli ürün gamıyla öne çıkıyor: Tüm modellerde elektrikli seçeneği!
Opel, 2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir seçenek ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlar sunmayı hedefliyor.
Alman otomotiv şirketi Opel'den yapılan açıklamaya göre, 2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir seçenek ve 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli araçlar sunmayı hedefleyen marka, geniş elektrikli ürün yelpazesiyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Alman marka, elektrikli ürün gamında yer alan 15 modeliyle bugünün ve geleceğin elektrikli mobilite çözümlerini kullanıcılarla buluşturuyor.
OPEL FRONTERA GELİYOR
Opel, Türkiye'de ise bu yıl içinde mevcutta bulunan Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik'e ek Yeni Frontera başta olmak üzere dört yeni elektrikli model sunmayı planlıyor. Türkiye'de en çok elektrikli modele sahip markalardan biri olan Opel, yeni modelleriyle elektrikli pazarında vites yükseltiyor.
Opel'in elektrikli ürün gamı, çok yakında gelecek yeni hafif ticari modelleri ile geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Bu sayede, işletme sahipleri de hemen hemen her amaç için doğru modeli Opel'in ürün gamında bulabilecek. En önemlisi de elektrikli hafif ticari araç modelleri, günlük çalışma hayatında yükleme hacminden ve kapasitesinden ödün vermiyor.
Opel, otomobil üretiminin 125. yıldönümü olan bu sene, şimşek logosu ile istikrarlı elektrifikasyon adımlarını sürdürmeye devam edecek.
OPEL CORSA VE MOKKA ZİRVEYİ HEDEFLİYOR
Opel Corsa, yenilikçi Opel Vizör'ü dahil olmak üzere kendine özgü tasarımı, beş kişiye kadar oturma alanı ve her yolculuğu daha konforlu hale getiren teknolojileriyle öne çıkıyor. Buna ek olarak, iki model de emisyonsuz sürüş keyfi olanağı sağlıyor. Yeni Corsa Elektrik, 100 kW/136 HP gücündeki motor ve 50 kWsa kapasiteli batarya seçeneği ise 354 kilometreye kadar (WLTP), şehir içindeyse 492 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunuyor.
OPEL CORSA ELEKTRİK ŞARJ SÜRESİ
Opel Corsa Elektrik'in 100kW'lık bir hızlı şarj istasyonunda batarya kapasitesinin yüzde 80'i, ortalama 25 dakika içinde şarj edilebiliyor.
OPEL MOKKA ELEKTRİK
Opel Mokka Elektrik, 100kW/136 HP güç ve 260 Nm tork üretebilen elektrikli motora sahip ve bataryası, tüm Opel modellerinde olduğu gibi, Mokka Elektrik'te de gövde altında konumlandırılıyor. Bu sayede yolcu ya da bagaj bölümünde alan kaybı oluşmuyor ve daha iyi bir yol tutuşla, üstün bir sürüş keyfi elde ediliyor.
OPEL ASTRA ELEKTRİK
Diğer birçok elektrikli aracın üzerinde, 170 km/s azami sürate ulaşabilen Astra Elektrik, 418 kilometre kadar olan (WLTP) menziliyle, şarj için mola verme ihtiyacı duymadan uzun yolculuklara olanak sağlıyor.
YENİ COMBO VE ZAFIRA
Yeni Opel Combo Elektrik ve Opel Zafira Elektrik, günlük kullanım, tatil yolculukları ya da servis aracı olarak kullanım için seçenekler arasında yer alıyor ve tüm bu olanakları, konfor ve maksimum güvenlik eşliğinde sağlıyor. Yeni tanıtılan iki araçta da 18 adede kadar sürüş destek sistemi bulunuyor. Bu sistemler arasında, yüksek çözünürlüklü 180 derecelik geri görüş kamerası, Combo için sunulan sınıfının lideri olan Intelli-Lux LED Matrix Far gibi yeni özellikler bulunuyor.
OPEL ELEKTRİKLİ HAFİF TİCARİ
Opel’in hafif ticari araçları, yeni Combo Elektrik, Vivaro Elektrik ve Movano Elektrik, Opel'in diğer elektrikli ürün gamıyla aynı derecede etkileyici yönlere sahip. Tüm yeni gelen araçların ortak özelliği, hafif ticari araç segmentine yeni tasarımlarıyla taze bir soluk getiriyor olmaları. Her biri ilk kez karakteristik Opel Vizör marka yüzüyle sunuluyor. Daha fazla geliştirilmiş modern görünümlü kokpitlerin en önemli özellikleri arasında, kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile Apple CarPlay ve Android Auto destekli bilgi-eğlence sistemleri bulunuyor.
10 inç'e kadar olan renkli dokunmatik ekranlar, dikkat dağıtmayan ve kolay kullanım olanağı sunan özellikleriyle en iyi multi-medya deneyimini garanti ediyor. Ayrıca geniş çaplı en yeni teknolojiyle donatılan elektronik sürüş destek sistemleri en üst düzeyde güvenliğin garanti edilmesini sağlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- Cübbeli'den İsmailağa yöneticilerine sert sözler
- Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!
- Hükümetten 'yeni tedbir' kararları!
- 'Seçim oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor'