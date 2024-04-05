Opel Mokka'da dev indirim: Fiyatı yeni donanım paketi ile 474 bin lira düşüyor...

Opel Mokka İngiltere'de 3 donanım paketi ile satılıyordu. Bu paketler Design, GS ve Ultimate. İngiltere'de Opel Mokka Elektrik Design 36 bin 610 sterlin, GS 38 bin 985 sterlin ve Ultimate ise 41 bin 295 sterlin. Türkiye'de satışa sunulan Opel Mokka Elektrik ise yalnızca Ultimate seviyesi ile satılıyor ve fiyatıysa 1 milyon 553 bin 900 TL. Yeni Opel Mokka Elektric Griffin ise çok büyük oranda modelin fiyatını düşürüyor.