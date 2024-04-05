Opel Mokka'da dev indirim: Fiyatı yeni donanım paketi ile 474 bin lira düşüyor...
Opel'ın Mokka Elektrik modeli, İngiltere'de küçük elektrikli SUV'un fiyat etiketini muhteşem bir şekilde düşüren Griffin adlı yeni bir giriş seviyesi donanıma kavuştu.
Opel Mokka İngiltere'de 3 donanım paketi ile satılıyordu. Bu paketler Design, GS ve Ultimate. İngiltere'de Opel Mokka Elektrik Design 36 bin 610 sterlin, GS 38 bin 985 sterlin ve Ultimate ise 41 bin 295 sterlin. Türkiye'de satışa sunulan Opel Mokka Elektrik ise yalnızca Ultimate seviyesi ile satılıyor ve fiyatıysa 1 milyon 553 bin 900 TL. Yeni Opel Mokka Elektric Griffin ise çok büyük oranda modelin fiyatını düşürüyor.
OPEL MOKKA GRIFFIN NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
Mokka Elektrik Griffin'in, İngiltere'de haziran ayında yapılması beklenen ilk teslimatlar öncesinde 17 Nisan'dan itibaren sipariş edilebileceği açıklandı.
OPEL MOKKA GRIFFIN BATARYA
2023'te gelen 54kWh'lik ünite yerine daha küçük olan 50kWh'lik bataryayı kullanan Mokka Electric Griffin, 336 kilometre menzile sahip.
OPEL MOKKA GRIFFIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Model ana şirket Stellantis'in tamamen elektrikli birçok aracında ve Türkiye'de satışa sunulan mevcut modelde kullanılan 136 beygir gücünde öne monte edilmiş elektrik motorunu kullanıyor. Ayrıca Mokka Elektrik Griffin 30 dakika içinde yüzde 0 ila 80 oranında şarj edilebilmesini sağlayan 100kW hızlı şarja da sahip.
OPEL MOKKA GRIFFIN TASARIM
Dışarıdan bakıldığında, daha düşük liste fiyatına rağmen Griffin'i diğer Mokka donanım seviyelerinden ayıran çok fazla şey yok. Renkli arka camlara sahip kontrast siyah tavan, 17 inç alaşım jantlar ve uzun far destekli LED farlar bulunuyor.
OPEL MOKKA GRIFFIN İÇ MEKÂN
İç mekânda düz tabanlı bir direksiyon simidi ve arka park sensörlerine sahip bir arka görüş kamerası, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ile tamamlanmış yedi inçlik bir merkezi dokunmatik ekran ve yedi inçlik bir sürücü ekranı bulunuyor. 'Opel Connect' ayrıca sürücülerin şarjı uzaktan planlamasına ve Mokka'nın kabin sıcaklığını önceden koşullandırmasına olanak tanıyor.
ŞERİT TAKİP ASİSTANI
Diğer özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi, otomatik klima kontrolü, anahtarsız çalıştırma ve şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, hız sabitleyici ve yaya algılama özellikli acil frenleme gibi bir dizi sürücü destek sistemi yer alıyor.
'SINIRLI SAYIDA'
Opel, Mokka Elektrik Griffin'in "sınırlı sayıda" üretileceğini söylüyor, ancak kaç tane üretileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Makyajlı Mokka yakında piyasaya sürülecek, bu nedenle alıcıların yeni Griffin'i almak için ellerini çabuk tutmaları gerekebilir.
OPEL MOKKA GRIFFIN FİYATI
Mokka Electric Griffin, Türkiye'de satışa sunulan Ultimate donanım seviyesine oranla İngiltere'de yüzde 28.575 daha uygun olarak satışa sunuluyor. Modelin fiyatı 29 bin 495 sterlin olarak açıklandı. İngiltere'de Ultimate donanımı ile arasında 11 bin 800 sterlin yani 474 bin 124 TL'lik fark bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’
- Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
- AKP'liler seçimden sonra birbirine girdi