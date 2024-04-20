Peugeot E-3008 Red Dot Ödülü'ne layık görüldü! İşte yeni Peugeot E-3008'in tüm özellikleri...

PEUGEOT E-3008 İÇ MEKÂN

Havada süzülen 21 inç büyüklüğündeki kavisli panoramik HD ekran, heyecan verici ve sofistike bir görsel efekt yaratıyor ve dijital gösterge ekranı ile büyük merkezi dokunmatik ekranı tek bir panelde birleştiriyor. LED ambiyans aydınlatması ise sekiz farklı renk seçeneği ile kişiselleştirilebiliyor ve ön konsoldan kapıların üzerine uzanan gerçek alüminyum panellerle yansıtılıyor.