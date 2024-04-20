Peugeot E-3008 Red Dot Ödülü'ne layık görüldü! İşte yeni Peugeot E-3008'in tüm özellikleri...
Peugeot, yeni E-3008 ile marka tarihindeki dokuzuncu Red Dot Ödülü'nü kazandı. Yeni 3008'in 2024 yılı içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Elektrikli E-3008'in Türkiye'ye geleceği tarih de merak edilmeye başlandı. İşte modele ait tüm ayrıntılar...
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre Red Dot Ödülü'ne layık görülen yeni E-3008, modern ve verimli dış tasarımıyla öne çıkıyor. Yeni nesil E-3008’de, krom süslemeler yerini daha modern görünüm katan boyalı yüzeylere bıraktı.
Modelin ön ve arka tamponunda Meteor Grisi süslemelere yer verilirken, ayna kapaklarında ve alt kısımlarda Orbital Siyah detaylar yer alıyor.
YENİ IZGARA VE PİXEL LED TEKNOLOJİSİ
Peugeot E-3008’in yeni ön cephesinde tamamen yeni farlar ve merkezinde yeni Peugeot logosunu barındıran yeni radyatör ızgarası dikkati çekiyor. GT donanımında standart olarak sunulan yeni Pixel LED teknolojisine sahip kompakt farlar, ince ve şık bir gövdeye sahipken ışık huzmesini otomatik olarak yol koşullarına göre ayarlayarak optimum görüş sağlıyor.
Tamamen elektrikli C-SUV sınıfının modellerinden biri olan yeni Peugeot E-3008, kedi duruşuyla göz alıcı bir tasarım sunarken, yolcular ve bagajları için bol miktarda alan vadediyor.
PEUGEOT E-3008 RENKLER
Yüksek yansıtma kalitesine sahip yeni Obsession Mavi renginin yanı sıra Ingaro Mavisi, Okenit Beyazı, İnci Siyah, Tekno Gri ve Titanyum Gri renk seçenekleriyle sunuluyor. Yeni Peugeot E-3008, markanın yeni Peugeot Panoramik i-Cockpit ile donatılan ilk modeli olarak öne çıkıyor.
PEUGEOT E-3008 İÇ MEKÂN
Havada süzülen 21 inç büyüklüğündeki kavisli panoramik HD ekran, heyecan verici ve sofistike bir görsel efekt yaratıyor ve dijital gösterge ekranı ile büyük merkezi dokunmatik ekranı tek bir panelde birleştiriyor. LED ambiyans aydınlatması ise sekiz farklı renk seçeneği ile kişiselleştirilebiliyor ve ön konsoldan kapıların üzerine uzanan gerçek alüminyum panellerle yansıtılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot E-3008'in yeni tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü almasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Hossann, ''Peugeot E-3008, Peugeot’nun yaratıcılığını ve tasarım konusundaki azmini bir araya getirirken, tüm marka değerlerimizi de temsil ediyor. Peugeot 3008'i yeniden yaratmak, imajını modernleştirmek ve fastback siluetini kullanarak dinamik tasarım ile optimum verimliliği uyumlu hale getirmek anlamına geliyor. Bu ödül aynı zamanda ekibimizin yaratıcılığının karşılığını alması anlamına da geliyor'' ifadelerini kullandı.
PEUGEOT E-3008 NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Yaz aylarında Türkiye'de yollara çıkması beklenen yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5,6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 kilometreye varan menzilli 210 HP'lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.
PEUGEOT E-3008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2025'te ise elektrikli motorun 230 HP'lik ve 700 kilometre menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu ürün gamına eklenecek.
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