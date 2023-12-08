Polestar 4, 'Yılın Otomobil Tasarımı' ödülüne layık görüldü
Car Design News tarafından Otomobil tasarımının en büyük ödülü Polestar 4'e verilirken, Dacia Manifesto Yılın Konsept Tasarımı ödülünü kazandı.
Polestar 4, sektörün en önemli tasarım ödüllerinden biri olan Car Design News 'Yılın Üretim Otomobili Tasarımı' ödülünü 2023 yılı için kazandı. Car Design News Peoples Awards'da açıklanan ödül, Yılın Konsept Otomobil Tasarımı ve Yaşam Boyu Başarı ödülü gibi diğer iki ana otomotiv kategorisine katıldı.
Car Design News ödülleri, dünyanın en ünlü stüdyolarından önde gelen 16 tasarımcıdan oluşan bir panel tarafından seçildiği için çoğu tasarım ödülünden farklıdır. Bu yıl panelde Jaguar Land Rover'ın tasarım direktörü Massimo Frascella ve Volvo Cars'ın iç tasarım müdürü Lisa Reeves gibi isimler yer aldı ve kazananların seçilmesinde saygın panelle birlikte çalıştılar.
Polestar, 10 araçlık kısa listenin başında yer alarak, yüksek övgü alan Kia EV9, Volvo EX30 ve Jeep Avenger'ı geride bırakarak ödülünü aldı. Ayrıca ilk 10 listesinde yer alan dört Çinli model de dikkat çekerken, yarışmada sadece üç Avrupalı üretici kaldı.
Yılın Konsept Otomobil Tasarımı ödülü Dacia Manifesto Concept'e verildi; markanın ilk konsept otomobili olduğu ve yol modellerinde kapsamlı bir tasarım devrimine öncülük ettiği düşünüldüğünde bu özellikle etkileyici bir sonuç. Konsept kısa listesinde Citroen Oli ve Mercedes Vision One-Eleven da yer aldı ve üretim otomobili sınıfının aksine, kısa listeye kalan 10 modelin sekizi Avrupalı markalardan, kalan ikisi ise ABD'den geldi.
General Motors Tasarım'ın ilk başkanı Ed Welburn Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
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