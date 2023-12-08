Polestar 4, 'Yılın Otomobil Tasarımı' ödülüne layık görüldü

Yılın Konsept Otomobil Tasarımı ödülü Dacia Manifesto Concept'e verildi; markanın ilk konsept otomobili olduğu ve yol modellerinde kapsamlı bir tasarım devrimine öncülük ettiği düşünüldüğünde bu özellikle etkileyici bir sonuç. Konsept kısa listesinde Citroen Oli ve Mercedes Vision One-Eleven da yer aldı ve üretim otomobili sınıfının aksine, kısa listeye kalan 10 modelin sekizi Avrupalı markalardan, kalan ikisi ise ABD'den geldi.

General Motors Tasarım'ın ilk başkanı Ed Welburn Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.