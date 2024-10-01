Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

PLATFORM 4X4'E İZİN VERİYOR

Renault 4'ün çoğu varyantı önden çekişli olacak ve tek bir elektrik motoruna sahip olacak, ancak AmpR Small platformunun arkada ekstra bir e-motor barındırabileceği söylendiği için dört tekerlekten çekiş potansiyeli de var.