Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...
Tamamen yeni Renault 4 E-Tech, 14 Ekim'deki tanıtım öncesinde ilk resmi fotoğraflarla ortaya çıktı. Satışa sunulacağı tarih açıklandı.
Renault'nın küçük elektrikli SUV'u 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
Merakla beklenen yepyeni Renault 4 E-Tech, 14 Ekim'de bu yılki Paris Motor Show'da tanıtılacak.
KONSPETTEN İZLER TAŞIYOR
Renault 4'ün görüntüleri, tasarımın 2022 yılında ortaya çıkan Renault 4Ever Trophy konseptine, özellikle de ışıklı ızgara çevresi ve bir tür Perspex veya camın altındaki Renault logosuyla ön uca sadık kaldığını doğruluyor.
RETRO TASARIM
Arkada, eğimli hatchback bagaj kapağı ve dikey hap şeklindeki arka lambalar, arka tekerleklerin hemen üzerinde bulunan trapezoid arka çeyrek camlar gibi altmışlı yılların orijinal Renault 4'üne selam gönderiyor.
Miras kalan diğer tasarım özellikleri arasında, daha fazla koruma için ön ve arka tamponlarda bulunan çıkıntılar, kapılara yontulmuş üç paralel çizgi ve geri çekilebilir kumaş tavan seçeneği yer alıyor.
Ancak pratikliğe öncelik vermek istiyorsanız, yeni Renault 4 tavan rayları ile birlikte sunuluyor.
SUV'den ilham alan bir görünüme katkıda bulunan siyah plastik kaplama, küçük bir tavan spoyleri ve bagaj kapağında yeni bir '4' amblemi yer alıyor.
RENAULT 4 UZUNLUĞU
Renault 4, ısmarlama bir elektrikli otomobil mimarisi olan ve yeni Renault 5 E-Tech'in üzerinde oturduğu AmpR Small platformu üzerinde yer alıyor. Model 4,14 metre uzunluğunda.
RENAULT 4 MENZİL
R5'in batarya ve motor kombinasyonlarının da R4'e taşınması bekleniyor, bu da giriş seviyesi modellerin yaklaşık 300 km menzil sunan 40kWh bataryaya sahip olacağı anlamına gelirken, daha büyük bir 52kWh ünite tek bir şarjla yaklaşık 400 km mesafe katedebilir.
PLATFORM 4X4'E İZİN VERİYOR
Renault 4'ün çoğu varyantı önden çekişli olacak ve tek bir elektrik motoruna sahip olacak, ancak AmpR Small platformunun arkada ekstra bir e-motor barındırabileceği söylendiği için dört tekerlekten çekiş potansiyeli de var.
FRANSA'DA ÜRETİLİYOR
Fransa'daki Maubeuge fabrikasında üretilen Yeni Renault 4, birkaç hafta içinde tanıtıldığında daha fazla bilgi sahibi olunacak.
RENAULT 4 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
Yeni Renault 4 E-Tech 2025 yılında piyasaya sürülecek.
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