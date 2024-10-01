Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Tamamen yeni Renault 4 E-Tech, 14 Ekim'deki tanıtım öncesinde ilk resmi fotoğraflarla ortaya çıktı. Satışa sunulacağı tarih açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2024 Salı, 17:43
Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Renault'nın küçük elektrikli SUV'u 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Merakla beklenen yepyeni Renault 4 E-Tech, 14 Ekim'de bu yılki Paris Motor Show'da tanıtılacak. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

KONSPETTEN İZLER TAŞIYOR

Renault 4'ün görüntüleri, tasarımın 2022 yılında ortaya çıkan Renault 4Ever Trophy konseptine, özellikle de ışıklı ızgara çevresi ve bir tür Perspex veya camın altındaki Renault logosuyla ön uca sadık kaldığını doğruluyor.

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

RETRO TASARIM

Arkada, eğimli hatchback bagaj kapağı ve dikey hap şeklindeki arka lambalar, arka tekerleklerin hemen üzerinde bulunan trapezoid arka çeyrek camlar gibi altmışlı yılların orijinal Renault 4'üne selam gönderiyor. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Miras kalan diğer tasarım özellikleri arasında, daha fazla koruma için ön ve arka tamponlarda bulunan çıkıntılar, kapılara yontulmuş üç paralel çizgi ve geri çekilebilir kumaş tavan seçeneği yer alıyor. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

Ancak pratikliğe öncelik vermek istiyorsanız, yeni Renault 4 tavan rayları ile birlikte sunuluyor. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

SUV'den ilham alan bir görünüme katkıda bulunan siyah plastik kaplama, küçük bir tavan spoyleri ve bagaj kapağında yeni bir '4' amblemi yer alıyor.

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

RENAULT 4 UZUNLUĞU

Renault 4, ısmarlama bir elektrikli otomobil mimarisi olan ve yeni Renault 5 E-Tech'in üzerinde oturduğu AmpR Small platformu üzerinde yer alıyor. Model 4,14 metre uzunluğunda. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

RENAULT 4 MENZİL

R5'in batarya ve motor kombinasyonlarının da R4'e taşınması bekleniyor, bu da giriş seviyesi modellerin yaklaşık 300 km menzil sunan 40kWh bataryaya sahip olacağı anlamına gelirken, daha büyük bir 52kWh ünite tek bir şarjla yaklaşık 400 km mesafe katedebilir.

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

PLATFORM 4X4'E İZİN VERİYOR

Renault 4'ün çoğu varyantı önden çekişli olacak ve tek bir elektrik motoruna sahip olacak, ancak AmpR Small platformunun arkada ekstra bir e-motor barındırabileceği söylendiği için dört tekerlekten çekiş potansiyeli de var.

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

FRANSA'DA ÜRETİLİYOR

Fransa'daki Maubeuge fabrikasında üretilen Yeni Renault 4, birkaç hafta içinde tanıtıldığında daha fazla bilgi sahibi olunacak. 

Renault 4 E-Tech ortaya çıktı: Fotoğraflar paylaşıldı! 14 Ekim'de sahnede olacak...

RENAULT 4 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Yeni Renault 4 E-Tech 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Renault 4 sıfır araba otomobil elektrikli araç

En Çok Okunan Haberler