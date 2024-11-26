Renault Duster Bursa’da üretiliyor: 'A’dan Z’ye Türkiye’de gerçekleşen üretim süreci...'
Tüm dünyada bugüne dek 1.7 milyonun üzerinde satılan Duster'ın son versiyonunun üretimine Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda başlandı.
Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda başlandı.
TÜRKİYE'NİN DUSTER'I
Yeni Renault Duster’ın tanıtımı, “Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster” mottosuyla 25 Nisan’da dünyada ilk kez İstanbul’da yapıldı.
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek olan Yeni Renault Duster, büyük ilgi toplamıştı.
ULUSLARARASI OYUN PLANI
Tüm dünyanın severek kullandığı Duster, Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan “Renault Uluslararası Oyun Planı” çerçevesinde Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunuluyor.
Renault Group ve güçlü ortağı OYAK’ın 55 yıldır Türkiye’de hayata geçirdiği yatırımlar, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirirken uluslararası kalite standartlarının sağlanmasına da katkı sunuyor. Oyak Renault’da yapılan modernizasyon ve yenilikler, tesisi Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu çalışmalar, Renault’nun bölgede kalıcı bir endüstriyel varlık oluşturma hedefini de destekliyor.
Renault Group’un Endüstri ve Kalite dönüşüm hedefleri doğrultusunda, Bursa’daki üretim süreçleri, global standartlarda bir kalite ve sürdürülebilirlik seviyesiyle şekilleniyor. Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri olan Oyak Renault, Renault Group’un rekabet gücünü artıran bir üretim üssü olmayı sürdürüyor.
Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek Türkiye'de üretilen Renault Duster için şöyle konuştu:
'HER 7 OTOMOBİLDEN 1'İ RENAULT'
“Türkiye, Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstleniyor. Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor. Stratejimiz; yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor.
Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız 'Renault Uluslararası Oyun Planı' kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.”
MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise Renault Duster için ifadeleri kullandı:
A’DAN Z’YE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN ÜRETİM SÜRECİ
“Duster, uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model. Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor.
OYAK’ın girişimi ve destekleriyle Türkiye’de hayata geçirdiğimiz 'Renault Uluslararası Oyun Planı' kapsamında, Duster’ın üretimi Renault markası altında Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda gerçekleşiyor. Bu başarıda, OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu çok önemli.
Bu yalnızca ekonomik ve ticari bakımdan bir başarı değil, aynı zamanda başta Türkiye otomotiv endüstrisi olmak üzere OYAK şirketleri olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Renault Duster’ın A’dan Z’ye Türkiye’de gerçekleşen üretim süreci ile hem Renault’nun Türkiye’deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum.”
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