Renault efsanesi geri döndü! 15 liraya 100 kilometre menzil
Renault'nun elektrikli otomobilleri uygun fiyatlı hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışma son meyvesini Twingo modeliyle verdi.
Fransız markanın "sınıfının en iyi verimliliği"ni sunacağı ve uygun fiyata sahip olacağını söylediği elektrikli şehir otomobili Renault Twingo yeniden doğdu.
Gelecekteki Citroen e-C3 ve Dacia Spring rakibi, markanın ürün gamında yeni, tamamen elektrikli Renault 5 hatchback ve Renault 4 kompakt SUV'un altında yer alacak. Konseptten üretime ise sadece iki yıl içinde geçileceği ifade edildi. Böylelikle yeni Twingo'nun 2026'da gelmesi planlanıyor.
RENAULT TWINGO YAKIT TÜKETİMİ
Twingo, kilovat-saat başına 10 kilometreye varan olağanüstü verimlilik rakamları sunacak ve kullanım ömrü boyunca 2023 yılında satılan "ortalama bir Avrupa İYM otomobilinden" yüzde 75 daha az CO2 emisyonundan sorumlu olacak. 1 kilovat-saat ev elektriği kullanma bedeli ise 2023 yılı itibarıyla 1.5 lira civarında.
Yeni Twingo, Renault Grubu içinde otomobil pazarının B ve C segmentleri için elektrikli araçlara odaklanan ayrı bir bölüm olan Ampere tarafından tasarlanacak, mühendisliği yapılacak ve üretilecek. Ayrıca Ampere bölümü Renault rozetini taşıyıp şirketin showroomlarında yer alacak elektrikli araçlar üretecek.
Henüz teknik ayrıntılar açıklanmadı, ancak Ampere'nin halihazırda AmpR Small (daha önce CMF-B EV) adında B segmenti modeller için ısmarlama bir elektrikli otomobil platformu var ve bu platform yeni Renault 5 ve 4'ün temelini oluşturacak. Twingo'nun da aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor.
Ampere, Renault için 2031 yılına kadar Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, Twingo ve iki ek araçtan oluşan yedi elektrikli otomobil serisine katkıda bulunacak. Ayrıca, ikinci nesil büyük C-segmenti elektrikli araçlarının (Megane E-Tech ve Scenic E-Tech halefleri) değişken maliyetlerini yüzde 40'a kadar azaltma planıyla 2027-2028 yılları arasında EV/ICE fiyat paritesine ulaşmayı hedefliyor. Ampere, 2025 yılına kadar yılda yaklaşık 300 bin elektrikli araç satmayı ve bu sayının 2031 yılında bir milyona ulaşmasını umuyor.
Ampere, önümüzdeki yıl satışa sunulacak tamamen elektrikli Renault 5'in yanı sıra yakında piyasaya sürülecek Renault 4 ve Twingo'yu üretecek. Performans markası Alpine için ise en az iki model, Nissan için de bir sonraki Micra'yı üretecek ve Dacia'nın elektrifikasyon yolculuğunu destekleyecek.
Renault Grubu CEO'su Luca de Meo, yeni Twingo'nun tanıtımı öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Renault'nun gerçek ruhuna uygun olarak Ampere, elektrikli ve bağlantılı otomobilleri herkes için uygun fiyatlı hale getirmek, enerji dönüşümünün zorunluluklarını ele almak ve pazardaki büyüme fırsatlarını yakalamak üzere tasarlandı. Ampere'nin benzersizliği, sınıfının en iyisi ortaklarla açık ve yatay bir yaklaşıma dayanıyor ve hızla değişen ve rekabetçi bir ortamda gezinmek için düşük risk, esneklik ve akıllı sermaye tahsisi sağlıyor."
RENAULT TWINGO FİYATI
4 kapılı elektrikli şehir otomobili Renault Twingo'nun 20 bin Euro'nun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre 17 bin Euro civarında bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.
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