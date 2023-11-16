Renault efsanesi geri döndü! 15 liraya 100 kilometre menzil

Yeni Twingo, Renault Grubu içinde otomobil pazarının B ve C segmentleri için elektrikli araçlara odaklanan ayrı bir bölüm olan Ampere tarafından tasarlanacak, mühendisliği yapılacak ve üretilecek. Ayrıca Ampere bölümü Renault rozetini taşıyıp şirketin showroomlarında yer alacak elektrikli araçlar üretecek.

Henüz teknik ayrıntılar açıklanmadı, ancak Ampere'nin halihazırda AmpR Small (daha önce CMF-B EV) adında B segmenti modeller için ısmarlama bir elektrikli otomobil platformu var ve bu platform yeni Renault 5 ve 4'ün temelini oluşturacak. Twingo'nun da aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor.