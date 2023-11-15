Almanya'dan şarj verilerine ilişkin küresel standart çağrısı: ISO/SAE 12906

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:30

Bir elektrikli aracın gerçekten ne kadar hızlı şarj olduğuna dair daha kesin ve karşılaştırılabilir bilgiler, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA tarafından uluslararası ortaklarla birlikte başlatılan yeni bir küresel standardın amacıdır. ISO/SAE 12906 menzil kazancı, şarj süresi, maksimum güç ve şarj verimliliği ölçümlerini uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

VDA, araç üreticilerinin önümüzdeki yıldan itibaren reklam ve teknik veri sayfalarında menzil ve diğer verileri belirtirken yeni standardı uygulamalarını istiyor. Aynı zamanda, bu zorunlu değil ve ISO/SAE 12906 ISO web sitesinde hâlâ "geliştirilme aşamasında" olarak listeleniyor.

Ancak VDA, müşterilerin de talep etmesi nedeniyle çoğu şirketin yönetmeliğe uymasını bekliyor.

BATARYA DOLUM ARALIĞI

VDA, müşterinin bakış açısından, üreticilerin şu anda hızlı şarjı nasıl belirteceklerini serbestçe seçmelerini bir sorun olarak görüyor. Birçok üretici yüzde 10 ila 80 arasında şarj verilerini iletirken, diğerleri yüzde 5 ila 80, yüzde 20 ila 80 ve hatta yüzde 30 ila 80'i belirtmekte. Ancak en yaygın olarak kullanılan yüzde onluk başlangıç noktası bile sektörde tartışmasız değil. Bataryası 100 kWh olan bir elektrikli otomobil, yüzde beş şarj seviyesinde bile yeterli menzil rezervi sunabiliyor.

Bazı durumlarda, beş veya on dakika içinde yeniden şarj edilebilen menzil de (ek olarak) belirtiliyor. Daha yüksek şarjlarda veya soğuk bir bataryada, bu şarj aralıkları iddialardan önemli ölçüde farklılaşabiliyor.

Bu nedenle VDA, üretici spesifikasyonlarını ISO/SAE 12906 ile standartlaştırmak istiyor. Önerilen kurallar, akü sıcaklığı gibi ölçüm koşullarını belirleyen bir test prosedürü içermekte. VDA Genel Müdürü Marcus Bollig, bu nedenlerle "Sınır koşullarının net bir şekilde standartlaştırılmasına ihtiyacımız var, aksi takdirde değerler karşılaştırılabilir olmaz" ifadelerini kullandı.

ZAMAN BAŞINA MENZİL

Standart ayrıca yüzde 10 ila 80'e dayalı "zaman başına menzil" ve en yüksek şarj gücüne ilişkin bilgiler gibi müşteriyle ilgili hususlara yönelik spesifikasyonlar da içeriyor.

Standart ayrıca artı/eksi üç derece toleransla sıfırın altında yedi derecede bir şarj testi yapılmasını öngörüyor. Bu, üreticilerin akülerinin soğuk koşullardaki performansını standartlaştırmalarını ve karşılaştırmalarını da sağlayabilir.