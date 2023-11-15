Opel'in tüm modelleri elektrikli olarak tercih edilebilecek: Tarih açıklandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:17

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:17

Opel, Mart 2022'de Crossland'in tamamen elektrikli bir halefi olacağını duyurmuşt. Ancak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair açıklama yapılmamıştı.Elektrikli Crossland halefinin hangi platformu kullanacağı ve nerede üretileceği açıklanmamış olsa da 2024 yılında modellerin çıkacağı açıklandı.

Crossland Electric, e-CMP'nin geliştirilmiş ikinci neslini, yani 115 kW güce ve 54 kWh bataryaya sahip tanıdık sürücüyü kullanabilir. Ancak Opel'in halihazırda Mokka Electric şeklinde bu tahrik teknolojisine sahip küçük bir elektrikli SUV'u bulunuyor. Yakın zamanda sunulan CMP Smart Car da bu nedenle düşünülebilir. Crossland bu durumda LFP bataryalarla ucuz ve pratik bir alternatif olarak konumlandırılabilir.

OPEL GRANDLAND ELECTRIC

Opel Grandland'ın önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir halefi olacağı zaten biliniyordu. Yeni elektrikli platform STLA Medium'a dayanacak ve 2024'ün ikinci yarısında Eisenach'taki Alman fabrikasında üretime girmesi planlanıyor. 400 voltluk platform 98 kWh'ye kadar bataryaları barındırabiliyor.

Opel CEO'su Florian Huettl konu üzerine "Crossland ve Grandland'ın tamamen elektrikli halefleri ile elektrikli ürün gamımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz uygun fiyatlı, CO2-nötr mobilite" ifadelerini kullandı.

Crossland ve Grandland'in bataryalı-elektrikli halefleri gelecek yıl Opel'in elektrikli portföyündeki son boşlukları kapatacak ve 2024'ün sonunda markanın her serisinde tamamen elektrikli bir model olacak.

Opel 2028'den itibaren sadece elektrikli otomobil satmayı planlıyor. Insignia orta boy sedanın halefi ve kült model Manta'nın elektrikli olarak yeniden yorumlanması diğer BEV modelleri olarak onaylandı.