10 dakikada yüzde 80 şarj olan model yola çıkıyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:46

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:46

Yeni tanıtılan Yadea Kemper elektrikli motosiklet ilk kez EICMA 2023 Milano Motosiklet Fuarı'nda sergilendi. Yüksek hızlı performans ve daha da yüksek hızlı şarj özellikleri dikkat çekti.

Elektrikli motosikletler, hızlanma, konfor, bakım, sahip olma maliyeti ve elbette çevresel etki dahil olmak üzere performansın çoğu alanında benzinle çalışan muadillerini geride bıraktı. Ancak geride kaldıkları başlıca konu yakıt ikmali olmuştu. Hızlı şarj olan elektrikli motosikletlerin çoğunun neredeyse tamamen şarj olması 45 dakikaya kadar sürmekteydi.

Yadea, Kemper elektrikli motosikletinde 10 dakikalık hızlı şarjla içten yanmalı motorlu modellerle ve elektrikli motosikletler arasındaki farkı eritiyor.

Yadea Kemper'in yüzde boş bataryasının yüzde 80'e çıkması için sadece 10 dakikalık süreye ihtiyacı var. Motosikletin diğer teknik özelliklerinde ise 160 km/s azami hız ile 23 kW'lik sürekli ve 40 kW'lik azami güç (53 beygir gücüne kadar) öne çıkıyor. 0'dan 100 km/sa'e ise 4.9 saniyede çıkıyor.

Motosikletin menzil rakamına dair bilgi paylaşmadı. Ancak motosikletin 6,4 kWh kapasite sunan yüksek voltajlı 320V 20Ah lityum demir fosfat bataryaya sahip olduğu biliniyor. Bu yüksek voltaj, motosikletin daha yüksek güç seviyelerine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Yadea Kemper, Brembo frenlere bağlı Bosch ABS ve çekiş kontrolüne de sahip.

Kemper, Yadea'nın bugüne kadarki en yüksek performanslı elektrikli motosikleti. Dünyanın en büyük elektrikli scooter ve e-bisiklet üreticisi olarak bilinen Yadea, bu yeni motosikletiyle çok daha yüksek performanslı bir alana giriyor.