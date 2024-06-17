Renault hız kesmiyor! Yeni Captur'un fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı: Artık daha ucuz...

Yeni Renault Captur SUV'un fiyatları açıklandı ve yenilenen serinin başlangıç fiyatı sadece 21 bin 95 sterlin olarak belirlendi. Bu, eski araca göre daha düşük bir başlangıç fiyatı ve Captur'un küçük SUV rakiplerinin çoğunu yaklaşık 3 bin ila 5 bin sterlin arasında bir fiyatla alt etmesine yardımcı oluyor.