Renault hız kesmiyor! Yeni Captur'un fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı: Artık daha ucuz...
Türkiye'de yoğun talebin olduğu B segmenti SUV'lar bir yenisi daha katılıyor. Renault'nun yüksek satış rakamlarına ulaştığı Captur yenilendi. Teknik özellikleri ve Avrupa fiyatı açıklandı...
Yeni Renault Captur SUV'un fiyatları açıklandı ve yenilenen serinin başlangıç fiyatı sadece 21 bin 95 sterlin olarak belirlendi. Bu, eski araca göre daha düşük bir başlangıç fiyatı ve Captur'un küçük SUV rakiplerinin çoğunu yaklaşık 3 bin ila 5 bin sterlin arasında bir fiyatla alt etmesine yardımcı oluyor.
Güncellenen model, Captur ile aynı platformu ve yürüyen aksamı kullanan ve yakın zamanda revize edilen Renault Clio ile tasarım ipuçlarını paylaşan yeni bir buruna sahip.
10.4 İNÇLİK DOKUNMATİK EKRAN
Tüm modellerde Google tabanlı bir işletim sistemine sahip 10,4 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı içeren yeni bir iç mekan da mevcut.
İÇ MEKAN DONANIMLARI
Yeni Renault Captur serisi, 17 inç alaşım jantlar, yedi inç sürücü ekranı, kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ve şarjı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri, otomatik LED ışıklar, sürücü ve ön yolcu için USB-C bağlantı noktaları, yağmur sensörlü silecekler, ısıtmalı aynalar, klima kontrolü ve anahtarsız giriş özelliklerine sahip Evolution donanımıyla başlıyor.
RENAULT CAPTUR TECHNO
Techno donanım 18 inç jantlar, 10,25 inç sürücü ekranı, arka USB-C bağlantı noktaları, Google Maps kullanan navigasyonlu bağlantılı hizmetler, tavan rayları, iki seviyeli bagaj zemini ve Renault'nun Multisense üç aşamalı sürüş modlarını ekliyor.
RENAULT CAPTUR ESPRIT ALPINE
Serinin en üstünde yer alan Esprit Alpine'de 19 inç jantlar, iki tonlu boya, ısıtmalı direksiyon simidi ve koltuklar, adaptif hız sabitleyici ve ön koltuklar için elektrikli ayarlanabilir yükseklik bulunuyor.
RENAULT CAPTUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Üç silindirli turbo şarjlı TCe 100 ile başlayan iki motor seçeneği vardır. Bu motor 89 bg güç ve 160 Nm torka, 14,3 saniyelik 0-100 km/sa süresine sahip.
RENAULT CAPTUR FİYATLARI
Yeni modelin başlangıçta sadece Evolution ve Techno donanımları ile sunulacağı, sırasıyla 21.095 sterlin ve 22.795 sterlin fiyatlara sahip olacağı açıklandı.
RENAULT CAPTUR HIBRIT
Renault'nun E-Tech tam hibridi, iki elektrik motoru ve mütevazı bir 1.26kWh batarya ile desteklenen 1.6 litrelik benzinli motor ile geri dönüyor. Bu sayede 145 hp güç ve ana elektrik motorundan maksimum 205 Nm tork elde ediliyor ve 0-100 km/sa sprint 10,6 saniye sürüyor.
RENAULT CAPTUR HIBRIT FİYATI
E-Tech güç aktarma sistemi her donanımda sunuluyor ve en üst seviye Esprit Alpine 27.995 £ fiyatla satılıyor.
Makyajlı Renault Captur İngiltere'de şu anda sipariş edilebiliyor ve ilk teslimatların temmuz ayında başlaması planlanıyor.
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