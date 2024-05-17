Togg için son fırsat: 800 bin liralık faizsiz kredinin biteceği tarih açıklandı! İşte ayrıntılar...
Togg'dan yapılan açıklamaya göre kısa süre önce düzenlenen kredi kampanyasında süreç tamamlanmak üzere. İşte 800 bin liralık kredinin son tarihi, faiz oranı ve vade sayısı...
Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyasının sona ereceği tarih açıklandı.
TOGG KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Togg'dan yapılan açıklamaya göre Togg, T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.
SIFIR FAİZLİ 800 BİN TL KREDİ
Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor.
30 AY VADELİ TOGG KREDİSİ
Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor.
Süreci devam edip aktif siparişi olan veya son gün saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.
TRUMORE UYGULAMASINDAN SİPARİŞ
T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.
TOGG TESLİMATLARI HIZLANDI
T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.
TOGG KAMPANYASI SON TARİH
Kullanıcılar, Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyasına 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabilecek.
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