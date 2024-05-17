Kia'nın en uygun modeli 23 Mayıs'ta geliyor! Elektrikli Kia EV3 ile fiyatlar yüzde 25 düşüyor...

KIA EV3 FİYATLARI

Marka “EV3'ün elektrikli mobiliteye geçmeyi düşünen müşteriler için daha erişilebilir bir çözüm sunarak küresel EV geçişini hızlandıracağını” iddia ediyor. Şu anda Kia ürün gamındaki en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 790 bin TL'den başlayan fiyatıyla Niro EV. Yeni Kia EV3'ün ise yaklaşık olarak Niro'dan yüzde 25 daha uygun fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.