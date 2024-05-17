Kia'nın en uygun modeli 23 Mayıs'ta geliyor! Elektrikli Kia EV3 ile fiyatlar yüzde 25 düşüyor...
Yeni Kia modeli elektrikli EV3 23 Mayıs'ta tanıtılacak. Kia EV3'ün markanın en uygun fiyatlı elektrikli modeli olacağı açıklandı.
Kia EV9'un küçük kardeşi EV3'te geri sayıma geçildi. Yeni modelin geçen yıl ortaya çıkan büyüleyici EV3 Concept ile neredeyse aynı görüneceği belli oldu.
KIA EV3 NE ZAMAN ÇIKIYOR?
23 Mayıs'ta tamamen yeni, tamamen elektrikli Kia EV3 tanıtılacak. Yeni model, Volvo EX30, Renault Megane E-Tech ve yeni piyasaya sürülen MINI Aceman'e rakip olacak tıknaz bir küçük SUV.
KIA EV3'ÜN İLK GÖRÜNTÜLERİ...
Kia ayrıca EV3'ün ilk resmi görüntülerini de yayımladı ve bu görüntüler, yola çıkacak versiyonun geçen yıl gördüğümüz konsept araçla neredeyse aynı görüneceği yönündeki tahminlerimizi doğruluyor gibi görünüyor.
KIA EV9'A BENZİYOR
Bu görüntüler, EV3'ün güdük, kabarık bir ön uca ve genel olarak çok kutulu bir şekle sahip olacağını gösteriyor. Kia'nın 'Yıldız Haritası' aydınlatması olarak adlandırdığı EV3'ün ultra ince gündüz far tasarımı ise Kia EV9 yedi koltuklu amiral gemisinden ödünç alınmış bir unsur.
KIA EV3 TASARIM
Ayrıca, diğer bazı dış kaplamalarla birlikte yaklaşık 30 kg geri dönüştürülmüş plastikten üretilen köşeli tekerlek kemeri kaplamasına ve ön tampona da bir göz atıyoruz.
KESKİN ÇİZGİLER
Bu arada, arka kısımda keskin, belirgin tekerlek yuvaları ve oldukça eğimli bir arka ön cam yer alıyor. Arka tarafta da küçük bir tavan spoyleri ve bagaj kapağına kadar uzanan dikey bir arka lamba seti bulunuyor.
'OPPOSITE UNITED'
Bu, EV9'da bulunan bir başka stil ipucu; şaşırtıcı değil çünkü EV3 ile aynı 'Opposites United' tasarım felsefesi kullanılarak tasarlandı. Ancak Kia bunun yine de “her aracın kendine özgü karakterini ifade etme özgürlüğü” sağladığını söylüyor.
KIA EV3 İÇ MEKÂN
Bu teaser görüntülerin hiçbiri EV3'ün içine bakmamızı sağlamıyor, ancak muhtemelen çift ekran, yüzen bir orta konsol ve orijinal konseptte olduğu gibi kumaşların kapsamlı kullanımını göreceğiz. EV3, konseptin büyük eşyaları yerleştirmek için yukarı doğru katlanabilen benzersiz arka sırasına da sahip olabilir.
KIA EV3 FİYATLARI
Marka “EV3'ün elektrikli mobiliteye geçmeyi düşünen müşteriler için daha erişilebilir bir çözüm sunarak küresel EV geçişini hızlandıracağını” iddia ediyor. Şu anda Kia ürün gamındaki en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 790 bin TL'den başlayan fiyatıyla Niro EV. Yeni Kia EV3'ün ise yaklaşık olarak Niro'dan yüzde 25 daha uygun fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.
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