Renault'dan 500 bin TL'lik 2 yeni model! Mobilize Duo ve Bento yüksek menzili ile iddialı...

MOBILIZE DUO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Renault Grubu bünyesinde yer alan Mobilize markasına ait Duo ve Bento modellerinin ne zaman Türkiye'ye geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Modellerin Türkiye'ye gelmesi durumunda Avrupa'daki Citroen Ami fiyatları göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık yüzde 10'luk bir farkla 500 bin TL'den başlaması muhtemel gözüküyor. Duo 80 Pro'da ise bu fiyat 600 bin TL seviyelerine çıkabilir. (Güncel döviz kurları ile hesaplanmıştır.)