Renault'dan 500 bin TL'lik 2 yeni model! Mobilize Duo ve Bento yüksek menzili ile iddialı...
Renault Grubu markası Mobilize'nin Duo ve Bento modelleri üretime hazır hale geldi. Citroen Ami'nin rakibi olarak görülen araçların menzil verileri dikkat çekiyor. İşte Mobilize Duo ve Bento modellerinin teknik özellikleri ve fiyatları...
Renault Grubu altında bulunan Mobilize markasına ait Duo ve Bento konseptleri ortaya çıkmasından bu yana birkaç yıl geçti. Konsept modeller şimdiyse nihayet üretime hazır formda bulunuyorlar.
Citroen Ami'de olduğu gibi, bu radikal kreasyonlar da tam teşekküllü otomobillerden ziyade dört tekerlekli bisiklet olarak kabul ediliyor.
RENAULT'DAN YENİ ÇÖZÜMLER
Renault Grubu'nun bir parçası olan Mobilize, bu iki aracın “toplu taşımanın sınırlı olduğu bölgelerde mobilite çözümleri sağlayabileceğini” ve özellikle kentsel alanları göz önünde bulundurduğunu söylüyor.
BİRİ İKİ DİĞERİ TEK KİŞİLİK
Duo iki kişilik, Bento ise arkasında 649 litrelik bir kargo kutusu bulunan bir mikro van ve yolcu koltuğu yerine bu büyük bagaj alanına yer veriliyor.
MOBILIZE DUO VE BENTO BOYUTLARI
Duo 2,43 metre ve Bento 2,54 metre uzunluğuyla Citroen Ami ile benzer boyutlarda.
Citroen Ami'nin boyu 2,41 metre.
MERKEZİ SÜRÜŞ
Mobilize, merkezi sürüş konumu ve “optimize edilmiş süspansiyonu” sayesinde “benzersiz bir sürüş deneyimi” sunduğunu söylüyor.
MOBILIZE DUO VE BENTO MENZİL
Citroen Ami en fazla 75 kilometre giderken, Duo tek bir şarjla 160 km, Bento ise en fazla 149 km gidebiliyor.
KELEBEK TARZI KAPILAR
Dört tekerlekli motosiklet olarak konumlandırılmaları Mobilize'a tasarımda oldukça etkileyici olma özgürlüğü sağlıyor.
Duo ve Bento kelebek tarzı kapılara ve farklı bir şasinin üzerinde oturan yuvarlak, kapsül benzeri bir kabine sahip.
YÜZDE 95'İ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
Araçların yüzde 40'ı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ve yüzde 95'i geri dönüştürülebilir olduğundan güçlü yeşil referanslara da sahipler.
Yolculuk paylaşımı (filo ve perakende satış hedefleniyor) olasılığı ile Duo ve Bento, altı adede kadar dijital anahtar oluşturabilen kendi 'MyDuo' uygulamasına da sahip.
MOBILIZE DUO VE BENTO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İki modelde de 10.3 kWh NMC batarya kullanılıyor.
AC şarj ile iki araç da 3 saat 50 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. DC şarjda ise bu süre 25 dakikaya düşüyor.
Duo modeli 45 km/sa hıza çıkabilen Duo 45 ve 80km/sa hıza çıkabilen Duo 80 Pro versiyonları ile satışa sunuluyor.
MOBILIZE DUO VE BENTO FİYATLARI
Mobilize Duo 45 Neo versiyonu için Avrupa başlangıç fiyatı 9 bin Euro olarak açıklandı.
80 km/s hıza kadar ulaşabilen Duo 80 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 10 bin 700 Euro seviyesinde.
Mobilize Bento'nunsa 10 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.
MOBILIZE DUO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Renault Grubu bünyesinde yer alan Mobilize markasına ait Duo ve Bento modellerinin ne zaman Türkiye'ye geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Modellerin Türkiye'ye gelmesi durumunda Avrupa'daki Citroen Ami fiyatları göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık yüzde 10'luk bir farkla 500 bin TL'den başlaması muhtemel gözüküyor. Duo 80 Pro'da ise bu fiyat 600 bin TL seviyelerine çıkabilir. (Güncel döviz kurları ile hesaplanmıştır.)
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