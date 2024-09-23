Renault 5 yola çıktı, Türkiye'yi sarsmaya geliyor: İşte Clio'dan ucuza satılacak Renault 5'in tüm özellikleri ve fiyatı...
Uzun süredir heyecanla beklenen Renault'nun ikonik modeli olan Renault 5'in yeni ve elektrikli versiyonu ilk adımlarını İngiltere'de atarken görüntülendi. Renault 5'in fiyatı belli oldu. İşte Renault 5'e dair tüm ayrıntılar...
Merakla beklenen Renault 5 E-Tech ilk kez İngiltere yollarında kamuflajsız görüntülendi.
RETRO ESİNTİSİ
Renault 5, tamamen elektrikli süpermini segmentine retro bir hava getirmeyi hedefliyor.
CENEVRE'DE TANITILDI
Şubat ayında 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni Renault 5, plakasız olarak İngiltere yollarında görütülendi. Otomobilin plakasız olması İngiltere'de test edildiği şeklinde yorumlandı.
RENAULT'DA RENAULUTION SÜRECİ
Renault şu anda 'Renaulution' adını verdiği bir süreçten geçiyor ve bu süreç, yakında yeniden doğacak olan Renault 4'ün yanı sıra Megane, Scenic ve Twingo gibi en büyük isimlerinin yanı sıra 2024'ün en merakla beklenen otomobillerinden biri olan Renault 5'e elektrik gücü getirmeyi içeriyor.
RENAULT 5 RENK SEÇENEKLERİ
İngiltere'de görülen otomobil metalik koyu mavi tonunda boyanmış, ancak Renault 5 beyaz, siyah, metalik yeşil ve bu yılın başlarında tanıtıldığı cesur sarı renklerde de sunulacak.
KONSEPT DEĞİŞMEDİ!
Renault 5'in kendine özgü retro tasarımının hayranları rahat bir nefes alabilir, çünkü bu görüntüler Cenevre'de tanıtılan otomobilden hiçbir şeyin değişmediğini doğruluyor. Gerçekten de üretime hazır model, 2021'de tanıtıldığında herkesi kendine hayran bırakan konsept otomobille neredeyse aynı görünüyor.
RENAULT 5 YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR
Renault 5, Renault için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor; Renault, internette çığır açan şov otomobilinin üretim versiyonundan başlayarak geleceğin klasikleri olmasını umduğu otomobilleri yaratmak için engin mirasından yararlanıyor.
TIKNAZ GÖRÜNÜM
Profilinde sadece birkaç küçük değişiklikle konseptin tıknaz oranlarını ve kompakt beş kapılı gövdesini paylaşıyor. 18 inçlik jantları ve kısa dingil mesafesi, bu üretim versiyonunun konsept otomobil kadar iyi görünmesine yardımcı oluyor.
GÖZ KIRPIYOR
Farlar gibi bazı değişiklikler var. Üretim aracına daha çekici bir yüz kazandırmak ve Manga çizgi roman karakterlerine gönderme yapmak için tasarlanmışlar. Hatta araca yaklaşırken içerideki LED'leri kullanarak 'göz kırpabiliyor'.
KAPUT ÜZERİNDE EKRAN!
Retro görünüm, kaputta hava girişine benzeyen bir şeyle devam ediyor, ancak bu bir elektrikli otomobil olduğu için bunlardan birine gerek yok. Burada şarj bilgilerini gösteren küçük bir ekran var. Yani otomobilin tasarımına katkıda bulunmanın yanı sıra gerçek bir işlevi de var.
GİZLİ ARKA KAPILAR
Ön kapılarda normal kapı kolları kullanılıyor, ancak arka kapı kolları sütuna gizlenmiş. Pek çok otomobil bunu yaptığı için özel bir şey değil, ancak otomobilin orijinal üç kapılı Renault 5'e daha çok benzemesine yardımcı olurken yine de pratik bir beş kapılı gövde stili sunuyor. Arka kısımda Renault rozeti yok. Sadece sağ arka tarafa yerleştirilmiş bir '5' logosu var ve bu da araca gerçekten benzersiz bir görünüm kazandırıyor.
18 INÇ JANTLA GELİYOR
18 inçlik jantlar farklı stillerde sunulacak ve alıcıların seçebileceği daha fazla kişiselleştirme seçeneği de olacak.
BAŞTAN SONA YENİ
Renault Clio ve Renault Captur'un teknolojisini kullanacak olan yeni 5, AmpR Small adı verilen ve sadece elektrikli otomobiller için üretilen bir platform kullanıyor; yani sadece retro tarzda bir gövdeye sahip bir Clio değil. Sadece 3,92 m uzunluğunda ve bu da rekabet edeceği geleneksel elektrikli süperminilerin çoğundan daha kısa.
RENAULT 5 0-100 KM/SA
Renault 5'te iki batarya seçeneği olacak ve İngiltere'deki alıcılar için 120 hp ve 150 hp motor çıkışlı versiyonlar sunulacak. 150 beygirlik versiyon 0-100 km/sa hızlanmasını 8 saniyede tamamlayabilecek.
RENAULT 5 MENZİL
Menzilin batarya boyutuna bağlı olarak 300 kilometre ila 410 kilometre arasında olması bekleniyor.
FRANSA'DA FİYATLAR AÇIKLANDI
Renault 5 Fransa'da 25 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Renault 5'in piyasaya çıkış tarihine gelince, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımdan bir yıldan kısa bir süre sonra, 2025'in başlarından itibaren otomobillerin İngiltere'ye gelmesi bekleniyor. Modelin Türkiye'de satışa sunulmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ancak henüz kesin tarih açıklanmadı.
YILLARCA DEĞİŞMEYECEK TASARIM
Renault patronları ayrıca Renault 5'in 15 yıla kadar uzun bir ömre sahip olacağını ve birkaç yıl aynı kaldıktan sonra büyük bir 'makyaj' geçirmek yerine her yıl düzenli güncellemeler alacağını ima ettiler.
Model, önemli bir güncellemeden önce uzun yıllar boyunca neredeyse aynı kalan Fiat 500 gibi modellerin izinden gidecek.
GELENEKSEL TASARIM
Yeni Renault 5 modelinin içi, dışından çok daha geleneksel. Orijinal Renault 5'e atıfta bulunan bazı motiflerin yanı sıra geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmış bir denim malzeme ve koltuklarda göz alıcı sarı geri dönüştürülmüş bir kumaş gibi modern dokunuşlar da var.
RENAULT 5 GÖSTERGE PANELİ
Giriş seviyesi otomobillerde yedi inçlik dijital gösterge paneli veya daha yüksek özellikli versiyonlarda 10 inçlik bir gösterge paneli bulunurken, hepsinde 10 inçlik merkezi bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.
4 FARKLI TRİM SEÇENEĞİ
Trim seviyeleri Evolution, Techno ve Iconic Cinq olarak adlandırılırken standart donanımlar arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, 18 inç alaşımlar, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay ve LED farlar yer alıyor.
RENAULT 5 TECHNO
Daha yüksek özellikli Techno modelleri, bilgi-eğlence sisteminde Google entegrasyonu, geri görüş kamerası ve kablosuz akıllı telefon şarjı ile birlikte gelecek.
RENAULT 5 ICONIC
Üst sınıf Iconic Cinq ise ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidinin yanı sıra ön ve arka park sensörlerine sahip olacak.
RENAULT 5 BAGAJ HACMİ
Kısa dingil mesafesi ve kompakt boyutlar göz önüne alındığında kabin biraz küçük olsa da Renault 5'in bagajı 326 litre.
RENAULT 5 PLATFORM
Yeni Renault 5, daha önce CMF-BEV olarak adlandırılan AmpR Small platformuna dayalı olarak piyasaya sürülecek ilk araç olacak. Bu, ısmarlama bir elektrikli otomobil mimarisidir ve özellikle daha küçük EV'ler için tasarlanmıştır.
Bu platform aynı zamanda retro esintili küçük bir SUV olan yeni Renault 4'ün, yeni Nissan Micra'nın ve potansiyel olarak yeni Renault Twingo'nun da temelini oluşturacak.
52 KWH BATARYA KULLANIYOR
Yeni Renault 5 piyasaya çıktığında pek çok ülkede sadece tek şarjla 410 kilometreye kadar menzil sunacak 52kWh batarya ile satışa sunulacak. Ancak Fransa'da ön siparişe açılan 300 km menzilli 25 bin Euro'luk Renault 5'in de bir süre sonra diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.
RENAULT 5 V2G
Yeni R5, araçtan şebekeye (V2G) uyumluluğuna sahip ilk tamamen elektrikli Renault olacak ve elektrik tarifeleri yüksek olduğunda elektriği akıllı bir şekilde evinize geri besleyebilecek, hatta talep gerektirdiğinde şebekenin kendisine geri besleyebilecek.
V2G'DE TARİH KESİNLEŞTİ
Araçtan şebekeye (V2G) sistemi 2024 yılında Fransa ve Almanya'da, 2025 yılında ise İngiltere'de kullanıma sunulacak.
RENAULT 5'TE GÜMRÜK VERGİSİ YOK
Renault 5, Renault Grubu içinde yalnızca elektrikli araçların tasarım, mühendislik ve üretimine odaklanan ayrı bir şirket olan Ampere tarafından Fransa'nın Douai kentinde üretilecek. Fransa'dan ithal edilen elektrikli otomobillerden Avrupa Birliği üyesi olduğu için gümrük vergisi alınmıyor.
ÜÇ AYRI MOTOR SEÇENEĞİ SUNULUYOR
Bazı pazarlarda giriş seviyesi 95 bg'lik bir motor bulunacağı açıklandı, ancak İngiltere gibi bazı pazarlarda yalnızca daha güçlü 120 ve 150 bg'lik motorlar yer alacak. Türkiye'de ise ilk etapta 150 beygirlik versiyonun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
RENAULT 5 TORK DEĞERİ
120 beygirlik versiyon 225Nm torka sahipken 150 hp'lik modelde tork 245Nm'ye çıkıyor.
DİNAMİK SÜRÜŞ
52 kWh bataryalı modelin 1.449 kilogram ağırlığı ile 8 saniyede 100 km/sa hıza çıkarken diğer versiyonların 0-100 km/sa verileri henüz açıklanmadı. Fakat 40 kWh batarya ile daha hafif olmaları ile beklenildiği üzere yine dinamik bir sürüşe sahip olmaları bekleniyor.
RENAULT 5 SON HIZ
Renault modelin son hızının 150 km/sa olduğunu da açıkladı.
RENAULT 5 FREN SİSTEMİ
R5'te telli fren sistemi bulunduğu, ancak bu sistemin doğrudan frenlere bağlı olmasa da makul bir pedal geri bildirimi sunduğu belirtildi.
CANAVAR ALPINE'DEN GELİYOR!
Her Renault 5 standart olarak yüksek özellikli, çok bağlantılı arka süspansiyona sahip olacak ve elektrikli hot hatch segmentiyle ilgilenmek için Alpine A290 adında performans odaklı bir versiyon da bulunacak.
'ÇEVİK VE ŞEHİR MERKEZİNE UYGUN'
2021 Münih Otomobil Fuarı'nda Renault'nun Baş Teknoloji Sorumlusu Gilles Le Borgne Auto Express'e şunları söyledi:
“Bu 3,92 m'lik küçük bir otomobil olacak. Bugün, Clio da dahil olmak üzere büyük otomobillerin çoğu 4m ile 4.05m arasında. Çevik olmak ve şehir merkezine uygun olmak için 3.9'a gitmeye karar verdik.”
'MİSYONU RENAULT'NUN ÖTESİNDE'
Renault patronu Luca De Meo, 2021 yılında Renault 5'in konumlandırılmasını yine Auto Express'e şöyle açıkladı:
“Bu otomobilin misyonu Renault'nun ötesine geçiyor. Projenin misyonu Avrupa'da elektrik teknolojisini demokratikleştirmektir. Bunu 20 bin ila 30 bin Euro aralığında rekabetçi bir elektrikli otomobil üretebildiğinizde ve tabii ki para kazandığınızda yaparsınız.''
BASİT VE ULAŞILABİLİR
Luca De Meo konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu fiyat aralığında bir otomobil olmalı. Basit, erişilebilir ve temel olmasını istiyoruz. Uygun fiyatlı bir ürün olması gerekiyor.”
CLIO'YU ETKİLEYECEK
Ancak Renault, Renault 5'i süpermini segmentine yönelterek Clio'nun geleceği hakkında bazı soru işaretleri yarattı. De Meo bu konuyu kabul etti ve yakında sadece içten yanmalı motorlara hâlâ izin verilen pazarlar için tasarlanmış bir otomobil haline gelebileceğini ima etti.
CLIO'DA HIBRITE YEŞİL IŞIK
“Kendime yeni nesil Clio ile ne yapacağımı soruyorum” diyen De Meo Auto Express'e verdiği yanıtta “Bence hâlâ zamanımız ve teknik seçeneklerimiz var. Ancak Avrupa çevresini düşünürseniz, içten yanmalı motorlara sahip küçük bir otomobili kârlı hale getirmek zor olacaktır. Onları çok fazla teknoloji ile hibridize etmeniz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.
De Meo ardından şöyle konuştu:
''A segmentinde, rekabet edebilmek ve kârlı olabilmek için tek olasılığın elektrikli bir versiyona sahip olmak olduğu zaten gerçekleşiyor. Bu yüzden Twingo ve Dacia Spring'e sahibiz. Ve su yükseldiğinde, bir sonraki B segmenti olacak. Belki içten yanmalı motorlu B segmenti otomobillerin başarılı olacağı başka pazarlar da olacaktır ama Avrupa'da değil.”
RENAULT 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renault 5 kaç beygir? Renault 5 menzili kaç kilometre? Renault 5 batarya hacmi ne kadar? İşte Renault 5 teknik özellikleri...
- Motor Tipi: E-Tech elektrikli
- Motor gücü: 110 kw (150hp)
- Motor torku: 245 Nm
- Vites: Otomatik
- Pil kapasitesi: 52 kWh
RENAULT 5 PERFORMANS
- Maksimum hız: 150 km/sa
- 0-100 km/sa: 8 saniye
RENAULT 5 BOYUTLARI
- Uzunluk: 3922 mm
- Genişlik: 1808 mm
- Yükseklik: 1498 mm
- Dingil açıklığı: 1540 mm
- Boş ağırlığı: 1449 kilogram
- Lastik ölçüleri: 185/55/18
RENAULT 5 FİYATLARI
Renault 5 Fransa'da 40 kWh bataryalı 300 kilometre menzilli versiyon ile 25 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satılacak. Bu model Renault'nun internet adresinde 95 ve 120 hp olarak iki motor tipi ile listeleniyor. Ancak tüm ayrıntılar henüz açıklanmadı.
RENAULT 5 FİYATI AÇIKLANDI
150 beygir gücündeki 52 kWh batarya ile 410 km menzil sunan modelde ise Iconic ve Techno versiyonları bulunuyor. Techno için Fransa'da belirlenen fiyat 29 bin 490 Euro, Iconic içinse 31 bin 490 Euro olarak açıklandı.
RENAULT 5 VE MEGANE FİYATLARI
Renault 5'in Türkiye fiyatını tahmin etmeden önce aynı vergi dilimine giren Renault Megane E-Tech'in Fransa ve Türkiye fiyatlarını incelersek Megane E-Tech Techno Fransa'da 36 bin Euro'ya satılırken Türkiye'de aracın 2023 modeli 1 milyon 641 bin TL'ye listeleniyor.
RENAULT 5 TECHNO DONANIM VE FİYATI
Bu da Renault 5 Techno'nun beklenen fiyatını ortaya çıkarıyor.
Renault 5 Techno donanım özellikleri:
- 18'' tekno siyah elmas kesim alaşım jantlar
- 10,1" openR bağlantılı multimedya sistemi: Google entegre, DC şarj ön koşullandırma, Arkamys ses
- %100 geri dönüştürülmüş “jean” kumaş döşeme, gri/koyu sarı çift dikiş ve rafine siyah kumaş
- arka görüş kamerası
Renault 5 Techno'nun Türkiye'de 1 milyon 350 bin TL civarında fiyat ile satılabileceği anlaşılıyor.
RENAULT 5 ICINIC DONANIM VE FİYATI
Renault 5 Iconic donanım özellikleri:
- ısıtmalı ön koltuklar
- park paketi (ön, arka ve yan park yardımları, eller serbest park etme)
- aktif sürücü asistanı: yarı otonom sürüş (seviye 2)
- %100 geri dönüştürülmüş gri ve sarı tekstil döşeme, sarı çift dikiş / siyah biyolojik kaynaklı rafine tekstil
Renault 5 Iconic'in ise Türkiye'de 1 milyon 350 bin TL civarında fiyat ile satılması beklenebilir.
RENAULT 5 TÜRKİYE BAŞLANGIÇ FİYATI
Renault 5'in Fransa'da satışa sunacağı 40 kWh bataryaya sahip olan en uygun modelinin 25 bin Euro'dan satışa sunulacağını göz önüne alındığında Türkiye'de Renault 5'in başlangıç fiyatı 1 milyon 150 bin TL civarında olacaktır. (Euro kuru 37.97 TL seviyesinden hesaplanmıştır.)
Renault Clio ise Türkiye'de 1 milyon 189 bin 900 TL'den başlarken Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp ise 1 milyon 665 bin TL'ye listeleniyor.
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