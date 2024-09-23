Renault 5 yola çıktı, Türkiye'yi sarsmaya geliyor: İşte Clio'dan ucuza satılacak Renault 5'in tüm özellikleri ve fiyatı...

RENAULT 5 PLATFORM

Yeni Renault 5, daha önce CMF-BEV olarak adlandırılan AmpR Small platformuna dayalı olarak piyasaya sürülecek ilk araç olacak. Bu, ısmarlama bir elektrikli otomobil mimarisidir ve özellikle daha küçük EV'ler için tasarlanmıştır.

Bu platform aynı zamanda retro esintili küçük bir SUV olan yeni Renault 4'ün, yeni Nissan Micra'nın ve potansiyel olarak yeni Renault Twingo'nun da temelini oluşturacak.