Skoda'nın yeni elektrikli SUV modeli yarın tanıtılacak: İşte Skoda Elroq'a dair tüm ayrıntılar...
Skoda Elroq yarın tanıtılacak. Skoda Enyaq'ın küçük kardeşi, markanın yeni ''Modern Solid'' tasarım dilini kullanan ilk model.
Yeni Skoda Elroq, tamamen elektrikli kompakt SUV hakkında bir yıldan fazla süredir sır gibi saklanmasının ardından nihayet 1 Ekim'de ortaya çıkacak.
Skoda, mümkün olan son ana kadar beklentiyi artırmaya devam etmek için Skoda Enyaq'ın uzun zamandır beklenen devam modeline birkaç bakış sağlayan kısa bir video daha paylaştı. Bu kez First Edition spesifikasyonunda, benzersiz rozetleri ve benzer kırmızı vurgulara sahip aero-optimize jant seti görüldü.
Elroq, Skoda'nın yeni ''Modern Solid'' tasarım felsefesi kullanılarak tasarlanan ilk otomobil ve şirket tarafından yayımlanan diğer tanıtımlar ve çizimler elektrikli SUV'un çarpıcı ama sağlam tasarımı hakkında net bir fikir veriyor.
Elroq'un ön yüzünde, daha ince bir üst bölümü ön kanatlara doğru saran bölünmüş bir far tasarımı ve geleneksel Skoda ızgarasının daha düz ve daha geniş bir yorumu olan yeni boş 'Tech-Deck Face' yer alıyor.
Elroq'un ön kısmında koyu krom Skoda yazılarıyla keskin hatlara sahip bir kaput yer alırken, arka kısımda küçük bir tavan spoyleri, bagaj kapağı boyunca uzanan koyu Skoda yazıları ve çok ince LED stop lambaları bulunuyor.
Skoda'ya göre Elroq, orta kapaklarında 2D Skoda logoları bulunan bazı büyük jant tasarımlarıyla gelecek ve özel bir Timiano Yeşili boya rengiyle sunulacak.
Skoda, Elroq'un iç mekanının “sadeliği, ferahlığı ve temiz hatları vurguladığını” söylüyor ve nasıl göründüğüne dair bazı taslaklar da paylaştı. Elroq'un orta konsolunun düğmeleri ve genel düzeni Enyaq'ınkine benziyor. 13 inçlik merkezi dokunmatik ekranı ve ince dijital sürücü ekranını büyük kardeşinden ödünç almış gibi görünen gösterge paneli de aynı şekilde. Koltuklar da Enyaq'takilerle aynı görünüyor.
Beklendiği gibi Elroq, Studio, Loft, Lodge ve Suite olmak üzere çeşitli iç mekan 'Tasarım Seçimleri' ile sunulacak. Skoda, Elroq'ta geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına öncelik verdi ve her iç mekan temasında farklı sürdürülebilir malzemeler kullanıldı.
Bir aile otomobili için daha da önemlisi, Skoda 4,5 metre uzunluğundaki Elroq'un cömert miktarda iç alan ve “olağanüstü pratiklik” sunacağını vadediyor. Elroq 470 litrelik bir bagajın yanı sıra kabin içinde 48 litrelik ek saklama alanına sahip ve arka koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.580 litreye kadar çıkabiliyor.
Şarj kabloları için bir saklama ağı ve bagajda bazı kullanışlı eğitim videolarına bağlanan bir QR kodu gibi bazı yepyeni olanlar da dahil olmak üzere Skoda'nın imzası olan “Simply Clever” dokunuşları da var.
SKODA ELROQ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Skoda Elroq, Volkswagen Grubu'nun Enyaq ve coupe muadili tarafından da kullanılan EV'ye özel MEB platformu üzerine oturuyor. 55kWh batarya ve 170 hp arkaya monte elektrikli motor kullanan Elroq 50 ile başlayan dört versiyonun mevcut olacağı söylendi. Sıradaki Elroq 60, daha büyük 63kWh batarya ve 204 hp e-motora sahip.
SKODA ELROQ MENZİL
Menzili en üst seviyeye çıkaran Elroq 85, 560 km'den fazla olduğu iddia edilen bir menzil için 82kWh bataryaya ve 285 hp'lik tek bir e-motora sahip.
Elroq 85x, dört tekerlekten çekiş ve 295 bg'lik bir kombine çıkış sunan çift motorlu bir kurulum ekliyor. Ayrıca yolun ilerleyen kısımlarında yüksek performanslı bir Elroq vRS modeli olacağı da biliniyor.
SKODA'DAN 5 ELEKTRİKLİ DAHA GELECEK
Elroq, Skoda'nın önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı, kendi yedi koltuklu amiral gemisi, Skoda Epiq konseptinin yola çıkabilen bir versiyonu ve uygun fiyatlı bir giriş seviyesi EV dahil olmak üzere altı yeni elektrikli otomobilden biri.
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