Süper hızlı 727 beygirlik o modeli kullanmak yasaklandı: Dikkatsiz araç kullanmaya ilginç ceza...
ABD'de bir sürücünün iki kez dikkatsiz araç kullanmakla suçlanmasının ardından aşırı gürültülü otomobilini kullanması yasaklandı. Ancak başka bir otomobil kullanması serbest.
Dikkatsiz araç kullanmakla suçlanan sürücünün otomobilini kullanması yasaklandı! İşte o otomobil...
İki kez dikkatsiz araç kullanmakla suçlanan Miles Hudson adlı sürücünün tahliye koşullarının bir parçası olarak otomobilini kullanmaması emredildi.
KÖTÜ ŞÖHRETLİ OTOMOBİL
Hudson'ın otomobili Washington Seattle'da yüksek sesli egzozuyla komşuları rahatsız etmesi ve şehir sokaklarında hızlı sürmesi nedeniyle kötü bir şöhrete sahip oldu.
HAPİS CEZASI
Dikkatsiz araç kullanmanın 364 güne kadar hapis ve/veya 5 bin dolar para cezasının yanı sıra potansiyel ehliyet askıya alma cezası da bulunuyor.
OTOMOBİLİNİ KULLANMASI YASAKLANDI
ABD Washington'dan sosyal medya fenomeni Miles Hudson, iki kez dikkatsiz araç kullanmakla suçlandıktan sonra modifiye edilmiş Dodge Charger Hellcat SRT'sini kullanmaması emredildi.
OTOMOBİLİNİ MODİFİYE ETTİ
Kaslı araba, kısmen komşuları rahatsız eden kaplan çizgileri ve modifiye egzoz sistemi, kısmen de sahibinin Instagram videoları nedeniyle şehirde kötü şöhret kazandı.
SAATTE 172 KİLOMETRELİK HIZ
20 yaşındaki Miles Hudson'ın aracın direksiyonundaki kişi olduğu ve gece geç saatlerde yüksek devir ve tehlikeli sürüş içeren bir dizi videonun kamera arkasındaki kişi olduğu tespit edildi. Bir videoda Hudson, 25 40 km/sa hız sınırı olan bir caddede başka bir Charger ile yarışırken görülüyor. Kamera hız göstergesine döndüğünde, gösterge 172 km/sa değerini gösteriyor.
İLK SUÇU DEĞİL
Bu video Hudson aleyhine delil olarak kabul edilirken, polis memurları da aracın sesinin camlar açıkken bir blok öteden duyulabilecek kadar yüksek olduğunu belirttiler. Polis memurları Hudson'ı bu yıl birkaç kez daha kenara çekmişti.
Sürücünün sosyal medyada yaklaşık 700.000 takipçisi olduğu da belirtildi. Serbest bırakılma koşullarının bir parçası olarak Yargıç Andrew Simons, Hudson'ın herhangi bir suç ihlalinde bulunmamasını, ehliyetsiz ya da sigorta kanıtı olmadan araç kullanmamasını ve Charger Hellcat'ini kullanmamasını emretti. Ancak diğer araçları kullanabilir.
DODGE CHARGER HELLCAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Motor tipi: V8
- Motor hacmi: 6166 cm3
- Motor gücü: 727 beygir, 881 Nm
- Çekiş: Arkadan itişli
- Şanzıman: 8 vites otomatik
- 0-100 km/sa: 3.8 saniye
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