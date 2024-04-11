Süper hızlı 727 beygirlik o modeli kullanmak yasaklandı: Dikkatsiz araç kullanmaya ilginç ceza...

Sürücünün sosyal medyada yaklaşık 700.000 takipçisi olduğu da belirtildi. Serbest bırakılma koşullarının bir parçası olarak Yargıç Andrew Simons, Hudson'ın herhangi bir suç ihlalinde bulunmamasını, ehliyetsiz ya da sigorta kanıtı olmadan araç kullanmamasını ve Charger Hellcat'ini kullanmamasını emretti. Ancak diğer araçları kullanabilir.