Suzuki Vitara 2024 makyajıyla yeni numaralar kazanıyor! İşte yapılan o değişiklikler...
Suzuki'nin ekonomik SUV'u yeni görünümüne uygun olarak yükseltilmiş güvenlik teknolojisine sahip olarak güncelleniyor.
Mevcut nesil Suzuki Vitara neredeyse 10 yıldır satışta ve şimdi yaşlanan SUV, sürekli rekabetçi aile SUV segmentine ayak uydurmak amacıyla içte ve dışta güncellendi.
Suzuki, yenilenen Vitara'nın piyasaya çıkışının bu yaz olacağını söylüyor. Aracın yeni görünümüne uygun olarak içeride yükseltilmiş teknoloji, aynı hafif hibrit ve tam hibrit motor seçenekleri de dikkat çekiyor.
Suzuki Vitara'daki görsel değişiklikler arasında yeni bir radyatör ızgarası tasarımı, far imzası ve ön tamponda eski tip bir boğa çubuğunu andıran siyah bir bölüm yer alıyor. Alt ızgara ve tampon yeniden şekillendirilirken, iki tonlu boya kaplamalarıyla yeni bir dış renk seçeneği de mevcut.
SUZUKİ VİTARA İÇ MEKÂN DEĞİŞİKLİKLERİ
Kabinde büyük değişiklikler yok, ancak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerine sahip yeni dokuz inçlik merkezi dokunmatik ekran var. Suzuki'nin akıllı telefon uygulaması da yeni Vitara'ya eklendi ve sürücülerin aracı uzaktan izlemelerine ve durumu, konumu, yolculuk geçmişi, uyarı ışıkları ve bakım güncellemeleri hakkında bildirim almalarına olanak tanıdı.
SUZUKİ VİTARA ÇARPIŞMA TESTLERİ
Vitara 2015 yılında beş yıldız Euro NCAP derecesi almıştı, ancak NCAP çarpışma testleri bugünlerde çok daha sıkı ve SUV'u rekabetçi tutmak için makyajın bir parçası olarak beş yeni güvenlik özelliği eklendi. Eskisinden daha uzun menzile sahip yeni bir çift sensörlü otomatik fren destek sistemi ve gösterge panelinde yorgunluk veya dikkat dağınıklığı durumunda sürücünün gözünü ve yüzünü izleyen bir kamera var. Şerit takip asistanı ile birlikte adaptif hız sabitleyici ve trafik işareti tanıma yazılımı da eklenmiş.
Daha önce olduğu gibi, iki benzinli motor arasında seçim yapılabiliyor. Altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş 129 bg'lik 1.4 litrelik hafif hibrit ve altı ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 113 bg'lik 1.5 litrelik tam hibrit. Her iki versiyon da isteğe bağlı olarak Suzuki'nin dört sürüş moduna sahip ALLGRIP dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılabilir. Bunlar Auto, Sport, Snow ve Lock.
SUZUKİ VİTARA FİYATLARI
Suzuki Vitara cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. Şu anda Türkiye'de satılan en uygun 4x4 modellerden biri olan SUV'un fiyatları şöyle:
1.4 MHEV 6AT GL Elegance 4x2 1 milyon 514 bin TL, 4 çeker 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance ise 1 milyon 626 bin TL fiyat etiketine sahip.
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