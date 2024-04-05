Suzuki Vitara 2024 makyajıyla yeni numaralar kazanıyor! İşte yapılan o değişiklikler...

Suzuki Vitara'daki görsel değişiklikler arasında yeni bir radyatör ızgarası tasarımı, far imzası ve ön tamponda eski tip bir boğa çubuğunu andıran siyah bir bölüm yer alıyor. Alt ızgara ve tampon yeniden şekillendirilirken, iki tonlu boya kaplamalarıyla yeni bir dış renk seçeneği de mevcut.

SUZUKİ VİTARA İÇ MEKÂN DEĞİŞİKLİKLERİ

Kabinde büyük değişiklikler yok, ancak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerine sahip yeni dokuz inçlik merkezi dokunmatik ekran var. Suzuki'nin akıllı telefon uygulaması da yeni Vitara'ya eklendi ve sürücülerin aracı uzaktan izlemelerine ve durumu, konumu, yolculuk geçmişi, uyarı ışıkları ve bakım güncellemeleri hakkında bildirim almalarına olanak tanıdı.