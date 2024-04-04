Citroen'den nisan ayına özel kredi seçenekleri: Düşük faizli kredi seçenekleri...
Citroen, nisan ayına özel çeşitli kampanyalar sunuyor. Tüm Citroen modellerinde kullanılabilen düşük faizli kredi ve taksit seçenekleri belli oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modeline 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Citroen C4'e ise 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.
Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 1,99 faiz imkanlarıyla satışa sunuluyor.
Citroen C3 Aircross modeli, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
Citroen C3 modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin liraya varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.
'Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' ödülünü kazanan Citroen, hafif ticari araçlarda da avantajlı kampanyalara imzasını atıyor.
Marka, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Citroen, Jumper ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olan Jumpy modellerini 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.
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