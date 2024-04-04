Togg'dan önemli açıklama: Bayramda yola çıkacaklar dikkat!

Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcıları T10X ile buluşturan Togg, elektrikli araçla bayram seyahatine çıkacak kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:48
Togg'dan önemli açıklama: Bayramda yola çıkacaklar dikkat!
Abone Ol google-news

Togg’dan yapılan açıklamada, elektrikli araçlarla uzun yolculuk öncesi rotayı şarj noktalarına göre planlamanın konfor sağladığı, bu noktada, T10X'in yol üzerindeki şarj noktalarını kendiliğinden gösterdiği belirtildi.

Seyahat süresince iki saatte bir mola verilmesinin önemli olduğu belirtilen açıklamada, molalarda aracın şarj edilebileceği tavsiyesinde bulunuldu.

Sadece elektrikli araçların değil içten yanmalı araçların menzilinin de sürücünün kullanım tarzından etkilendiği aktarılan açıklamada, yolculuk sırasında bir sonraki şarj noktasını belirlerken, ortalama hızın ne olacağının ve bunun ne kadarlık bir enerji tüketimine neden olacağının öngörülmesi gerektiği ifade edildi.

Tamamen boş bir bataryanın, şarj noktasında daha uzun süre beklenmesine yol açacağı için tüm şarjın bitirilmemesi gerektiği önerilen açıklamada, otel rezervasyonu yaparken şarj imkânının da sorulması tavsiye edildi.


Elektrikli otomobil haberleri otomobil haberleri TOGG haberleri şarj istasyonu haberleri

İlgili Haberler

Otomobil ve hafif ticari araç satışları açıklandı: Düşüş başladı!

Otomobil ve hafif ticari araç satışları açıklandı: Düşüş başladı!
Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: SUV satışları zirveden düşmüyor!...
Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: Satışların 3'te 2'si benzinli...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart istatistikleri: Satışların 3'te 2'si benzinli...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler