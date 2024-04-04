Yeni Renault Captur'un dünya lansmanı yapıldı: 5 farklı motor seçeneğiyle geliyor...

Çok yönlülük, çift renkli gövde ve cömert iç mekân gibi özelliklerini koruyan model, sahip olduğu bu özellikleri yeni ileri teknoloji donanımlarıyla entegre ediyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan modelin iç mekânını ise yeni döşemeler ve ekranlar süslüyor.