Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayında en çok satılan otomobilleri açıkladı. İşte en çok satan otomobiller ve fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2024 Cuma, 14:17
Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

20. Seat Arona 1.143 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 355 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

19. Peugeot 2008 1.155 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 580 bin TL

Elektrikli Peugeot E-2008: 1 milyon 606 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

18. Hyundai Bayon 1.158 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 115 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

17. Skoda Superb 1.176 adet

Başlangıç fiyatı: 2 milyon 89 bin 900 TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

16. Togg T10X 1.227 adet

Togg T10X fiyat listesi:

V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil - 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil - 1.823.000 TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

15. Citroen C4X 1.253 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 470 bin TL

Elektrikli Citroen e-C4X 100 kW: 1 milyon 329 bin TL

Elektrikli Citroen e-C4X 115 kW: 1 milyon 419 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

14. Volkswagen Golf 1.297 adet

Başlangıç fiyatı: 

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

13. Dacia Duster 1.434 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 189 bin 900 TL

Yeni Renault Duster ise 1 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

12. Fiat Egea Cross 1.468 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 52 bin 900 TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

11. Volkswagen Tiguan 1.530 adet

Başlangıç fiyatı: 

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

10. Chery Tiggo 8 Pro 1.548 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 683 bin TL

Yeni Chery Tiggo 8 Pro Max ise 1 milyon 912 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

9. Toyota Corolla 1.793 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 346 bin 500 TL

Toyota Corolla Hybrid fiyatı ise 1 milyon 719 bin TL'den başlıyor.

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

8. Nissan Qashqai 1.816 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 799 bin 900 TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

7. Peugeot 3008 1.855 adet

Başlangıç fiyatı: 2 milyon 107 bin 500 TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

6. Chery Omoda 5 2 bin 2 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 378 bin TL

Yeni Chery Omoda 5 Pro ise 1 milyon 522 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

5. Volkswagen Polo 2 bin 50 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 154 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

4. Renault Megane Sedan 2 bin 257 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 476 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

3. Renault Clio HB 2 bin 500 adet

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 153 bin TL

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

2. Chery Tiggo 7 Pro 3 bin 88 adet 

Başlangıç fiyatı: 1 milyon 418 bin TL

Yeni Chery Tiggo 7 Pro Max ise 1 milyon 681 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...

1. Fiat Egea Sedan 5 bin 81 adet

Başlangıç fiyatı: 969 bin 900 TL

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