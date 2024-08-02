Temmuzda en çok satan otomobiller belli oldu: İşte en çok satılan modeller ve fiyatları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) temmuz ayında en çok satılan otomobilleri açıkladı. İşte en çok satan otomobiller ve fiyatları...
20. Seat Arona 1.143 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 355 bin TL
19. Peugeot 2008 1.155 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 580 bin TL
Elektrikli Peugeot E-2008: 1 milyon 606 bin TL
18. Hyundai Bayon 1.158 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 115 bin TL
17. Skoda Superb 1.176 adet
Başlangıç fiyatı: 2 milyon 89 bin 900 TL
16. Togg T10X 1.227 adet
Togg T10X fiyat listesi:
V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL
V1 RWD Uzun Menzil - 1.673.000 TL
V2 RWD Uzun Menzil - 1.823.000 TL
15. Citroen C4X 1.253 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 470 bin TL
Elektrikli Citroen e-C4X 100 kW: 1 milyon 329 bin TL
Elektrikli Citroen e-C4X 115 kW: 1 milyon 419 bin TL
14. Volkswagen Golf 1.297 adet
Başlangıç fiyatı:
13. Dacia Duster 1.434 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 189 bin 900 TL
Yeni Renault Duster ise 1 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
12. Fiat Egea Cross 1.468 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 52 bin 900 TL
11. Volkswagen Tiguan 1.530 adet
Başlangıç fiyatı:
10. Chery Tiggo 8 Pro 1.548 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 683 bin TL
Yeni Chery Tiggo 8 Pro Max ise 1 milyon 912 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
9. Toyota Corolla 1.793 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 346 bin 500 TL
Toyota Corolla Hybrid fiyatı ise 1 milyon 719 bin TL'den başlıyor.
8. Nissan Qashqai 1.816 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 799 bin 900 TL
7. Peugeot 3008 1.855 adet
Başlangıç fiyatı: 2 milyon 107 bin 500 TL
6. Chery Omoda 5 2 bin 2 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 378 bin TL
Yeni Chery Omoda 5 Pro ise 1 milyon 522 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
5. Volkswagen Polo 2 bin 50 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 154 bin TL
4. Renault Megane Sedan 2 bin 257 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 476 bin TL
3. Renault Clio HB 2 bin 500 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 153 bin TL
2. Chery Tiggo 7 Pro 3 bin 88 adet
Başlangıç fiyatı: 1 milyon 418 bin TL
Yeni Chery Tiggo 7 Pro Max ise 1 milyon 681 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1. Fiat Egea Sedan 5 bin 81 adet
Başlangıç fiyatı: 969 bin 900 TL
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