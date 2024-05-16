TürkTraktör Dünya Çiftçiler Günü'nü çiftçilerle kutladı

Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:42

Güncelleme: 16.05.2024 - 16:42

TürkTraktör, Türkiye'nin birçok kentinden gelen çiftçilerle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Dünya Çiftçiler Günü'nün bu yıl TürkTraktör açısından özel olduğunu belirterek, ''70'inci yaşımızı kutladığımız bu dönemde Dünya Çiftçiler Günü'nü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçilerle bir arada geçirmek bizler için oldukça kıymetliydi. Başarılarla ve rekorlarla geçen bu yetmiş yılda TürkTraktör olarak varlığımızın tek amacı ve hedefi, Türkiye'de tarım ile çiftçimizin modern ve ileri teknolojileri kullanarak dünyada hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi. Bu amaçla traktörden hassas tarım ekipmanlarına, dijital karar destek uygulamalarından çevre dostu motorlarımıza kadar tarımın geleceğine ışık tutan çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

New Holland ve Case IH markalarını yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini aktaran Sejourne, ''Çok kısa bir süre önce traktör üretimi için çok önemli bir eşik olan 1 milyon 111 bin 111'inci traktörümüzü ve 600 bininci motorumuzu banttan indirdik. Önümüzdeki dönemde de üretimimize hız kesmeden devam edeceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza inancım tam'' açıklamasını yaptı.

Sejourne, geleneksel motorlu ürünlerinin gelişmiş üniteye sahip versiyonlarını etkinlikte misafirleriyle buluşturdukları bilgisini paylaşarak, ''2009'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektörünün ilk AR-GE Merkezi olarak tescil edilen merkezimizin öncü çalışmaları neticesinde yerli üretim Faz 5 motorlarımıza en yeni ürünlerimizde yer vererek, çiftçilerimizin mazotun bir damlasından bile maksimum verim almasına olanak sağladığımız için çok mutluyuz'' değerlendirmesinde bulundu.

'ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

2019'da tarımda dijital dönüşüm için attıkları adımlardan biri olan Tarlam Cepte uygulamasının kendi kategorisinde çok tercih edilen aplikasyonların biri olduğunu belirten Sejourne, ''Tarlam Cepte ile interaktif ortamda da çiftçilerimize destek oluyoruz. Günden güne geliştirdiğimiz uygulamamız sayesinde çiftçilerin tarlalarındaki ürünlerinin takibine destek sağlarken, uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, uydu ile sulama önerileri, tarla kontrol haritası, canlı yağış ve fırtına takibi, bitki yetiştiriciliği önerileri, ilaçlama ve traktör kullanımı, tarla karşılaştırma gibi birbirinden önemli bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sejourne, tarım sektöründeki en gelişmiş ürünleri ve teknolojileri Türkiye'deki müşterileriyle buluşturduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

''TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan otomatik dümenleme sistemleri, akış ve uygulama kontrol sistemlerine ek olarak, yerli olarak geliştirilen; araç bağlantı sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünleri hakkında misafirlerimize bilgiler verdik. Bu teknolojiler sayesinde tarımda verimliliği hedefliyor, çiftçilerimizin sermayesi olan traktörlerini ve ekim alanlarını en faydalı şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.''