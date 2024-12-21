Sakarya'da üretilen modelden büyük başarı: Toyota C-HR Avrupa'da 1 milyonluk satış adedine ulaşıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın Avrupa'da çok satan modeli olan Toyota C-HR, bu satış adediyle birlikte bir kez daha dikkati çekti. 2016'da Türkiye pazarına sunulan Toyota C-HR, o tarihten bu yana yaklaşık 34 bin adetlik satış gerçekleştirdi. Sakarya'da üretilen model, tasarımı ve hibrit teknolojisiyle Toyota'ya yeni müşteriler kazandırdı.