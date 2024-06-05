Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

SUZUKİ'DEN SADECE BİR MODEL VAR

Suzuki'nin davasında, hileli davranış tek bir modelle sınırlıydı. O da 2014 ve 2017 yılları arasında üretilen önceki nesil Alto'nun LCV versiyonu. Suzuki, fren solma testinde listelenen durma mesafesinin gerçek ölçümlerden daha kısa olduğunu tespit etmiştir.

Şirkete göre, test sırasında fren pedalına uygulanan basınç, sonuçların yasal standartları karşılaması için gerektiği kadar yoğun değildi. Teslim tarihlerine uymak için, aracın kapsamlı bir testte daha iyi performans göstereceğini varsayarak rakamları ayarladılar.