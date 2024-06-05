Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...
Büyük Japon otomobil üreticilerinin 2014 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak yapılan bir soruşturmada, araçların test edilme yöntemlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlığın emri ile yurtdışına sevkıyatlar durduruldu.
Toyota, Honda, Mazda ve Suzuki çeşitli üretim modellerinin tip onay testlerinde usulsüzlük yaptıklarını kabul etti.
İç soruşturmalar Daihatsu skandalının ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından talep edildi.
SEVKIYAT VE SATIŞ DURDURULDU
Etkilenen modellerin üretimi, sevkıyatı ve satışı, yönetmeliklere uygunlukları düzgün bir şekilde onaylanana kadar durdurulacak.
10 YILDIR DEVAM EDİYOR!
Daihatsu güvenlik testi skandalının ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) 2014 yılından bu yana diğer yerli otomobil üreticilerinin uygulamalarına yönelik bir soruşturma başlattı. Toyota, Honda, Mazda ve Suzuki, belirli modeller için tip onayı başvurularında hileli davranışlarda bulunduklarını kabul etti. Sonuç olarak, halihazırda piyasada sunulan etkilenmiş araçların üretimini, sevkiyatını ve satışını durdurmak zorunda kaldılar.
COROLLA DA YARİS DE LİSTEDE
Toyota'dan başlayarak, Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi, şu anda üretimde olan Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross için yaya ve yolcu güvenliği testlerinde yanlış veriler sunduğunu kabul etti. Ayrıca, şirket içi soruşturmalar Crown, Isis, Sienta ve Lexus RX gibi üretimi durdurulan modellerin çarpışma testlerinde de tahrifat yapıldığını ortaya çıkardı.
Bu sorunlara rağmen Toyota, dahili doğrulamanın etkilenen araçlar için tüm güvenlik düzenlemelerine uygunluğu onayladığını ve araç sahiplerinin başka bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.
MAZDA
Mazda, MX-5 RF roadster ve Mazda2 subcompact hatchback'in motor kontrol yazılımının resmi çıkış testi sırasında yeniden yazıldığını açıkladı. Şirket ayrıca üretimden kaldırılan Atenza / Mazda6 ve Axela'nın çarpışma testi araçlarında uygunsuz modifikasyonlar uyguladığını, ancak üretim modellerinin güvenlik standartlarını karşıladığını doğruladı.
HONDA
Honda'nın iç soruşturması, üretimi durdurulan 22 araç için gürültü testlerinde tahrif edilmiş ifadeler ortaya çıkardı. Etkilenen modeller arasında Inspire, Fit, Fit Shuttle, Shuttle, CR-Z, Acty, Vamos, Stepwgn, Legend, Accord, Insight, Exclusive, CR-V, Freed, N-Box, N-One, Odyssey, N-Wgn, Vezel, Grace, S660, Jade ve NSX bulunmaktadır.
SUZUKİ'DEN SADECE BİR MODEL VAR
Suzuki'nin davasında, hileli davranış tek bir modelle sınırlıydı. O da 2014 ve 2017 yılları arasında üretilen önceki nesil Alto'nun LCV versiyonu. Suzuki, fren solma testinde listelenen durma mesafesinin gerçek ölçümlerden daha kısa olduğunu tespit etmiştir.
Şirkete göre, test sırasında fren pedalına uygulanan basınç, sonuçların yasal standartları karşılaması için gerektiği kadar yoğun değildi. Teslim tarihlerine uymak için, aracın kapsamlı bir testte daha iyi performans göstereceğini varsayarak rakamları ayarladılar.
İNCELEME YAPILACAK
Japon yetkililer şimdi etkilenen modellerin yönetmeliklere uygunluğunu teyit etmek için yukarıda adı geçen şirketlerin tesislerinde yerinde incelemeler yapacak. Otomobil üreticilerine ayrıca etkilenen araç sahiplerine gerektiğinde bilgi ve destek sağlamaları talimatı verildi.
CEZALAR HENÜZ AÇIKLANMADI
Sarsıntı, halihazırda Japonya'da ve dünyanın dört bir yanındaki diğer pazarlarda sunulan etkilenen modellerin üretimini, sevkıyatını ve satışını durduracak. Japon yetkililerin uyum sorunlarını ne kadar çabuk çözebilecekleri ve otomobil üreticilerinin hileli eylemleri için uygun cezalara karar verebilecekleri henüz belli değil.
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