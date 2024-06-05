Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

Büyük Japon otomobil üreticilerinin 2014 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak yapılan bir soruşturmada, araçların test edilme yöntemlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Bakanlığın emri ile yurtdışına sevkıyatlar durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2024 Çarşamba, 10:52
Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

Toyota, Honda, Mazda ve Suzuki çeşitli üretim modellerinin tip onay testlerinde usulsüzlük yaptıklarını kabul etti.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

İç soruşturmalar Daihatsu skandalının ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından talep edildi.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

SEVKIYAT VE SATIŞ DURDURULDU

Etkilenen modellerin üretimi, sevkıyatı ve satışı, yönetmeliklere uygunlukları düzgün bir şekilde onaylanana kadar durdurulacak.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

10 YILDIR DEVAM EDİYOR!

Daihatsu güvenlik testi skandalının ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) 2014 yılından bu yana diğer yerli otomobil üreticilerinin uygulamalarına yönelik bir soruşturma başlattı. Toyota, Honda, Mazda ve Suzuki, belirli modeller için tip onayı başvurularında hileli davranışlarda bulunduklarını kabul etti. Sonuç olarak, halihazırda piyasada sunulan etkilenmiş araçların üretimini, sevkiyatını ve satışını durdurmak zorunda kaldılar.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

COROLLA DA YARİS DE LİSTEDE

Toyota'dan başlayarak, Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi, şu anda üretimde olan Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross için yaya ve yolcu güvenliği testlerinde yanlış veriler sunduğunu kabul etti. Ayrıca, şirket içi soruşturmalar Crown, Isis, Sienta ve Lexus RX gibi üretimi durdurulan modellerin çarpışma testlerinde de tahrifat yapıldığını ortaya çıkardı.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

Bu sorunlara rağmen Toyota, dahili doğrulamanın etkilenen araçlar için tüm güvenlik düzenlemelerine uygunluğu onayladığını ve araç sahiplerinin başka bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

MAZDA

Mazda, MX-5 RF roadster ve Mazda2 subcompact hatchback'in motor kontrol yazılımının resmi çıkış testi sırasında yeniden yazıldığını açıkladı. Şirket ayrıca üretimden kaldırılan Atenza / Mazda6 ve Axela'nın çarpışma testi araçlarında uygunsuz modifikasyonlar uyguladığını, ancak üretim modellerinin güvenlik standartlarını karşıladığını doğruladı.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

HONDA

Honda'nın iç soruşturması, üretimi durdurulan 22 araç için gürültü testlerinde tahrif edilmiş ifadeler ortaya çıkardı. Etkilenen modeller arasında Inspire, Fit, Fit Shuttle, Shuttle, CR-Z, Acty, Vamos, Stepwgn, Legend, Accord, Insight, Exclusive, CR-V, Freed, N-Box, N-One, Odyssey, N-Wgn, Vezel, Grace, S660, Jade ve NSX bulunmaktadır.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

SUZUKİ'DEN SADECE BİR MODEL VAR

Suzuki'nin davasında, hileli davranış tek bir modelle sınırlıydı. O da 2014 ve 2017 yılları arasında üretilen önceki nesil Alto'nun LCV versiyonu. Suzuki, fren solma testinde listelenen durma mesafesinin gerçek ölçümlerden daha kısa olduğunu tespit etmiştir.

Şirkete göre, test sırasında fren pedalına uygulanan basınç, sonuçların yasal standartları karşılaması için gerektiği kadar yoğun değildi. Teslim tarihlerine uymak için, aracın kapsamlı bir testte daha iyi performans göstereceğini varsayarak rakamları ayarladılar.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

İNCELEME YAPILACAK

Japon yetkililer şimdi etkilenen modellerin yönetmeliklere uygunluğunu teyit etmek için yukarıda adı geçen şirketlerin tesislerinde yerinde incelemeler yapacak. Otomobil üreticilerine ayrıca etkilenen araç sahiplerine gerektiğinde bilgi ve destek sağlamaları talimatı verildi.

Otomotiv devlerinden büyük skandal: Güvenlik ve emisyon testlerinde sahtecilik belgelendi! Satışlar durduruldu...

CEZALAR HENÜZ AÇIKLANMADI

Sarsıntı, halihazırda Japonya'da ve dünyanın dört bir yanındaki diğer pazarlarda sunulan etkilenen modellerin üretimini, sevkıyatını ve satışını durduracak. Japon yetkililerin uyum sorunlarını ne kadar çabuk çözebilecekleri ve otomobil üreticilerinin hileli eylemleri için uygun cezalara karar verebilecekleri henüz belli değil.

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