Tüm Suzuki modellerinde faizsiz kredi: Son tarih açıklandı! İşte sıfır fiyatları ve kredi seçenekleri...
Tüm Suzuki modellerinde 7 Temmuz’a kadar yüzde 0 faizli kredi avantajı sunulduğu açıklandı. İşte Suzuki modelleri fiyatları ve kredi seçenekleri...
Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip, sağlam modelleriyle dikkat çeken Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği avantajları ile temmuz ayına iddialı bir giriş yaptı.
SUZUKI SWIFT
Suzuki, 7 Temmuz’a kadar Swift Hibrit’i satın almak isteyenlere yüzde 0 faizli 150 bin TL kredi veya 100 bin TL takas desteği imkanları sunuyor.
SUZUKI S-CROSS
4x4 B-SUV segmentinin öncü modeli Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 7 Temmuz’a kadar yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabilecek.
SUZUKI VITARA
Yine aynı segmentin rakipsiz modeli Vitara Hibrit’te 200 bin TL için yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin TL’lik takas desteği imkanları sunuluyor.
SUZUKI JIMNY
Marka, üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL takas desteğini devreye aldı.
10 YIL GARANTİ
Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkânı sağlıyor.
SUZUKI FİYAT LİSTESİ
Nakit alım kampanyası ile 2023 model Suzuki Swift modelleri 1 milyon 37 bin TL'den başlıyor.
Suzuki Jimny 2024 model 1 milyon 858 bin TL'den başlıyor. Çift renk içinse 10 bin TL fark isteniyor.
2024 model Vitara Hibrit fiyatları nakit alımlarda geçerli olmak üzere 1 milyon 408 bin TL'den başlarken 4x4 en uygun AllGrip versiyon ise yine nakite özel 1 milyon 520 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
S-Cross hibrit 4x2 Elegance nakite özel 1 milyon 514 bin TL 4x4 Elegance ise 1 milyon 626 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.
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