Tüm Suzuki modellerinde faizsiz kredi: Son tarih açıklandı! İşte sıfır fiyatları ve kredi seçenekleri...

SUZUKI FİYAT LİSTESİ

Nakit alım kampanyası ile 2023 model Suzuki Swift modelleri 1 milyon 37 bin TL'den başlıyor.

Suzuki Jimny 2024 model 1 milyon 858 bin TL'den başlıyor. Çift renk içinse 10 bin TL fark isteniyor.

2024 model Vitara Hibrit fiyatları nakit alımlarda geçerli olmak üzere 1 milyon 408 bin TL'den başlarken 4x4 en uygun AllGrip versiyon ise yine nakite özel 1 milyon 520 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

S-Cross hibrit 4x2 Elegance nakite özel 1 milyon 514 bin TL 4x4 Elegance ise 1 milyon 626 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.