Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!
cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 10:32
Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

Volkswagen’in tedarikçisi Bo Parts Solutions iflas başvurusunda bulundu. Sipariş iptalleriyle mali krize sürüklenen firma, faaliyetlerine iflas sürecinde devam edecek.

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

SİPARİŞ İPTALLERİ KRİZİ TETİKLEDİ

Bo Parts Solutions’ın finansal problemleri Volkswagen’in bir modeline yönelik siparişin sona ermesi ve yenilenmemesiyle derinleşti. Bu durum şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

İflas sürecini yürüten avukat Kai Dellit, 73 çalışanın işlerini korumayı önceliklendirdiklerini belirtirken, önemli müşterilerden gelen destek sinyalleri nedeniyle temkinli bir iyimserlik taşıdığını ifade etti.

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

25 MİLYON EURO’LUK YATIRIM RAFA KALKTI

Bo Parts Solutions, iflastan önce 25 milyon Euro’luk bir tesis kiralayarak 50 yeni çalışan almayı planlıyordu. Ancak bu planın geleceği belirsizliğini koruyor.

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

BELEDİYE DE ETKİLENEBİLİR

Şirketin merkezi Nentershausen belediye başkanı, yeniden yapılanmanın başarısız olması durumunda 2025’te bütçe sıkıntıları yaşanabileceğini vurguladı.

Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!

GEÇMİŞTE DE ZORLU SÜREÇLER YAŞAMIŞTI

Bo Parts Solutions, 2021 yılında da iflas etmiş altı ay içinde yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmişti. O dönemde de aynı avukatın rehberliği etkili olmuştu.

Volkswagen iflas tedarikçi

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