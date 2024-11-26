Volkswagen krizi sürüyor: Bir tedarikçi daha iflas etti!
Volkswagen’in tedarikçisi Bo Parts Solutions iflas başvurusunda bulundu. Sipariş iptalleriyle mali krize sürüklenen firma, faaliyetlerine iflas sürecinde devam edecek.
SİPARİŞ İPTALLERİ KRİZİ TETİKLEDİ
Bo Parts Solutions’ın finansal problemleri Volkswagen’in bir modeline yönelik siparişin sona ermesi ve yenilenmemesiyle derinleşti. Bu durum şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.
İflas sürecini yürüten avukat Kai Dellit, 73 çalışanın işlerini korumayı önceliklendirdiklerini belirtirken, önemli müşterilerden gelen destek sinyalleri nedeniyle temkinli bir iyimserlik taşıdığını ifade etti.
25 MİLYON EURO’LUK YATIRIM RAFA KALKTI
Bo Parts Solutions, iflastan önce 25 milyon Euro’luk bir tesis kiralayarak 50 yeni çalışan almayı planlıyordu. Ancak bu planın geleceği belirsizliğini koruyor.
BELEDİYE DE ETKİLENEBİLİR
Şirketin merkezi Nentershausen belediye başkanı, yeniden yapılanmanın başarısız olması durumunda 2025’te bütçe sıkıntıları yaşanabileceğini vurguladı.
GEÇMİŞTE DE ZORLU SÜREÇLER YAŞAMIŞTI
Bo Parts Solutions, 2021 yılında da iflas etmiş altı ay içinde yeniden yapılandırılarak faaliyetlerine devam etmişti. O dönemde de aynı avukatın rehberliği etkili olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'un 7 ilçesinde yarın su kesintisi uygulanacak
- 250 bin TL'nin getirisi ne kadar?
- İstanbul'da aile katliamı
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- Hedefteki teğmenlerle ilgili yeni gelişme!
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- İYİ Parti'de Akşener krizi