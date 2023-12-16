Volkswagen'in uygun fiyatlı modeli ortaya çıktı: ID.2 neredeyse üretime hazır

Volkswagen ID.2 all donanımları

Gösterge panelindeki bir çift ekran (sürücü için 10,9 inçlik bir ekran ve 12,9 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı) etkileyici bir yapılandırma özelliğine sahip. Eski bir Golf'ün gösterge panelini taklit etmek için tasarlanmış bir 'Vintage' Golf dönemi, orijinal Beetle'ın göstergelerini taklit eden bir 'Klasik' mod ve ID.2 için en son tasarım düşüncesini yansıtan bir 'Modern' mod ile ekranlar için temalar olarak Volkswagen otomobillerinin dönemleri arasında seçim yapılabiliyor. Vites seçici de direksiyon kolonuna monte edilmiş bir seçici olarak öne çıkıyor.

Bagaj kapasitesi 440 litre ID.3'e göre yaklaşık 60 litre daha fazla ve birçok Polo'dan 100 litreden fazla daha büyük. Arka koltuklar katlandığında ise 1.330 litreye yükseliyor.