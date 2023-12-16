Volkswagen'in uygun fiyatlı modeli ortaya çıktı: ID.2 neredeyse üretime hazır
Uygun fiyatlı olacağı açıklanan Volkswagen ID.2'nin konsept versiyonu üretim versiyonlarındaki modellere olan yakınlığı ile heyecan yarattı.
Volkswagen şimdiye kadar tamamen elektrikli ID markalı çeşitli otomobiller tanıttı ancak bunların hiçbiri kitlesel pazar için uygun fiyatlı değildi. Ancak VW ID.2 ortaya çıktığında bu durum değişecek.
ID.2'nin üretim versiyonu ID.2all konsepti ile ön gösterime açıldı. ID.2all, VW'nin MEB Entry projesindeki ilk girişimi. 2019'da 20 bin Avro'nun altında elektrikli araç teslim etme hedefiyle duyurulan bir süreç.
Volkswagen ID.2 all rakipleri
Bu fiyat hedefi şimdi "25 bin Avro'nun altına" yükseldi ancak otomobilin hâlâ 20 bin Avro'ya yakın bir fiyatla çıkacağına dair umut da var. Model piyasaya çıktığında Peugeot e-208 ve Opel Corsa Electric'in yanı sıra yakında piyasaya çıkacak Renault 5 EV'ye rakip olacak.
MEB Entry projesi, VW ID.3 ve Skoda'nın Enyaq'ını üreten MEB platformunun bir uzantısı. Ancak en başından beri daha küçük, daha ucuz araçları desteklemek üzere tasarlandı. Bu nedenle, düzeni arkadan önden çekişe çeviriyor ve pratikliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için daha az karmaşık burulma kirişli arka süspansiyon tasarımını kullanıyor.
Yeni konseptin, VW'nin bu yılın başlarında markaya katılan son tasarım patronu Andreas Mindt'ın rehberliğinde iki aydan kısa bir sürede oluşturulduğu söyleniyor. Eski Audi ve Bentley tasarımcısı, VW'nin son marka patronu Thomas Schafer tarafından göreve başlamasından birkaç gün sonra iptal edilen fütüristik, daha vizyoner ID.Life'tan çok daha temiz ve sade görünümlü bir araç yarattı.
Volkswagen ID.2 all motor gücü
ID.2all iki yıl daha satışa çıkmayacağı söylense de VW alışılmadık bir adım atarak aracın bazı önemli teknik ayrıntılarını doğruladı. Konseptin öne monte edilmiş tek motoru 223 bg güç üretiyor. Firmanın söylediğine göre bu güç 0-100 km/sa süresini yaklaşık yedi saniyede tamamlamaya yetiyor. Batarya paketi ise 38 ve 56kWh olmak üzere iki boyutta olacak.
Volkswagen ID.2 all şarj süresi
VW, daha büyük batarya için yaklaşık 450 kilometrelik bir WLTP menzil rakamı beklediğini ve DC şarjının 125kW tepe şarj kapasitesi sayesinde büyük olan batarya paketini yaklaşık 20 dakikada kapasitesinin yüzde 10'undan yüzde 80'ine çıkaracağını söyledi.
Volkswagen ID.2 all boyutları
Mindt yeni konsepti "Beetle, Golf ve Polo'ya bir saygı duruşu" olarak tanımlıyor ve VW'nin temel değerleri olarak adlandırdığı istikrar ve sempatikliği kapsıyor. Uzunluğu 4,050 mm ve dingil mesafesi 2,600 mm. Yani mevcut Polo'dan birkaç santimetre daha kısa, ancak ön ve arka akslar arasında beş santimetre daha fazla mesafe var.
İÇ MEKÂN VE TEKNOLOJİ
ID.2 daha uygun fiyatlı bir ID teklifi olarak sunuluyor olabilir, ancak bu bazı akıllı pratiklik çözümleri ve etkileyici teknolojilerle gelmeyeceği anlamına gelmiyor. ID.2all konseptinin minimalist kabininde çift ekran temalar dikkat çekiyor.
Volkswagen ID.2 all donanımları
Gösterge panelindeki bir çift ekran (sürücü için 10,9 inçlik bir ekran ve 12,9 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı) etkileyici bir yapılandırma özelliğine sahip. Eski bir Golf'ün gösterge panelini taklit etmek için tasarlanmış bir 'Vintage' Golf dönemi, orijinal Beetle'ın göstergelerini taklit eden bir 'Klasik' mod ve ID.2 için en son tasarım düşüncesini yansıtan bir 'Modern' mod ile ekranlar için temalar olarak Volkswagen otomobillerinin dönemleri arasında seçim yapılabiliyor. Vites seçici de direksiyon kolonuna monte edilmiş bir seçici olarak öne çıkıyor.
Bagaj kapasitesi 440 litre ID.3'e göre yaklaşık 60 litre daha fazla ve birçok Polo'dan 100 litreden fazla daha büyük. Arka koltuklar katlandığında ise 1.330 litreye yükseliyor.
VW, daha uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelik yeni atılımı konusunda açık davranıyor. ID.2 all'un üretime başlamasından sonraki bir yıl içinde, yeni modele, ID.2all SUV ile ön gösterimi yapılan benzer büyüklükte tamamen elektrikli bir SUV'un katılacağını söylüyor. Bu araçların ötesinde, 20.000 Avro'nun altında bir fiyatla daha da ucuz bir elektrikli araç sunmak için çalıştığını da doğruladı. İlk olarak Auto Express tarafından detaylandırılan bu projenin Skoda mühendisleri tarafından yürütüldüğüne inanılıyor. Ancak araçların en erken 2027 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.
Volkswagen ID.2 all ne zaman çıkacak?
Volkswagen ID.2 all'un 2026 ve ID.2 all SUV'un 2027 yılında satışa sunulacağı açıklanmış olsa da elektrikli satışlarında Volkswagen'in içten yanmalı satışlarındaki başarısını yakalayamaması dolayısı ile öne alınabilmesi de mümkün gözüküyor. Böylelikle VW ID.2 all'un 2025 hatta 2024 yılı içerisinde satışa sunulması mümkün olabilir.
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