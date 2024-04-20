Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

Citroen, yakında Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni C3 Aircross ile ilgili ilk görselleri yayımladı. Model güncel versiyona oranla daha büyük ve daha küt yapısı ile iddiasını artırmaya aday.

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20 Nisan 2024 Cumartesi, 15:23
Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda B-SUV segmentindeki modeli C3 Aircross'u yenileyen marka, aracın ilk görüntülerini yayımladı.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

MALİYET VURGUSU

Yeni C3 Aircross, hatchback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

CITROEN OLI KONSEPTİ

Citroen'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını bütünleştiriyor. Yeni Citroën logosunu sergileyen C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3'e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

EK KİŞİSELLEŞTİRMELER

Bunların yanı sıra yeni araçta Citroen algısını daha da artırmak üzere ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor. Bu çözümler arasında çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

DAHA FAZLA İÇ HACİM 

Yeni C3 Aircross, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve güçlü omuz çizgisiyle güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte yeni araç oldukça dengeli ve güçlü bir silüet sunuyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

CITROEN C3 AIRCROSS BOYUTLARI

4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlayan Yeni C3 Aircross, dengeli oranlara sahip ve sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

SUV TASARIMI

C3 Aircross'un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca C3 Aircross, aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Yeni C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEKLERİ

Yeni B-SUV, CitroEn tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikliye geçişi kolaylaştıran bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Ayrıca, Avrupa'da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemleriyle de satışa sunulacak.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

3 AY İÇİNDE TANITILACAK

C3 Aircross'un SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Bu yapı sürüşü daha güvenli hale getiriyor, araca erişimi kolaylaştırıyor ve daha iyi görüş sağlayan yüksek bir sürüş pozisyonunu destekliyor. Ayrıca tüm bu unsurlar kabin içi rahatlık hissine katkıda bulunuyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

B-SUV PAZARINDA REKABET

Yaz aylarında Avrupa'da pazara sunulması planlanan Yeni C3 Aircross, kompakt SUV pazarında yeni bir vizyon sunuyor. Avrupa'da B-SUV satışları 2020 yılından bu yana B-HB satışlarını geride bırakıyor. Bu pazarda satışlar her yıl 2 milyon adedi aşıyor.

Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

7 KİŞİLİK VERSİYON

Citroen, ailelerin beklentilerini karşılamak üzere yeniden tasarlanan Yeni C3 Aircross’u 2024 yılının ortalarında tanıtacak. Yeni C3 Aircross, tasarımı, daha fazla yaşama alanı ve belirli pazarlarda sunulacak olan 7 kişilik modüler versiyonuyla, hibritten tamamen elektrikliye kadar elektrikli güç-aktarma seçenekleri ve kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.

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