Citroen, yeni C3 Aircross'un görsellerini paylaştı: Artık daha büyük daha iddialı...

SUV TASARIMI

C3 Aircross'un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca C3 Aircross, aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Yeni C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor.