Yeni Opel Grandland satışa sunuldu: Teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı...

OPEL GRANDLAND İÇ MEKAN

İç mekan tasarımında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kumaşlar dikkati çekerken, yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı da dahil olmak üzere 35 litreden fazla iç saklama kapasitesi sunuluyor. Aracın ergonomik AGR sertifikalı koltukları, Konfor Paketi ile opsiyonel olarak ya da GS donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.