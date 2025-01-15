Yeni Opel Grandland satışa sunuldu: Teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı...
Opel, SUV segmentinde amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni Grandland modelini, Türkiye'de satışa sundu. Opel Grandland'ın teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı.
OPEL GRANDLAND MENZİL
Yeni Opel Grandland, 1.2 litre 136 HP turbo benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen 48V hybrid versiyonun yanı sıra, 73 kWh batarya kapasitesiyle 504 kilometreye kadar menzil sunan 210 HP gücündeki tamamen elektrikli versiyonu ile Türkiye pazarına giriş yaptı.
Aracın tasarımında ön bölümde aydınlatmalı "Şimşek Logosu" ve yeni 3D Vizör, arka kısımda ise aydınlatmalı "OPEL" yazısı dikkati çekiyor. Intelli-Lux HD LED Pixel farlar ve çevreci malzemelerle geliştirilen iç mekan tasarımı da yeni modelde öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.
Yeni Grandland, Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformunda üretilen ilk Opel modeli olarak, elektrikli mobilite alanında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Bu platform, düz batarya paketine olanak tanıyarak çeşitli avantajlar sağlıyor.
OPEL GRANDLAND İÇ MEKAN
İç mekan tasarımında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kumaşlar dikkati çekerken, yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı da dahil olmak üzere 35 litreden fazla iç saklama kapasitesi sunuluyor. Aracın ergonomik AGR sertifikalı koltukları, Konfor Paketi ile opsiyonel olarak ya da GS donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.
OPEL GRANDLAND BOYUTLARI
Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluk, 35 mm ek yükseklik ve 49 mm ek genişlik sunan yeni Grandland, 20 milimetre daha fazla arka diz mesafesiyle geniş bir iç mekan sağlıyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, yatık pozisyondayken ise 1645 litre bagaj hacmi sunuluyor.
OPEL GRANDLAND ÖZELLİKLERİ
Edition donanım seviyesinde 10" dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, ön ve arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 19" alaşımlı jantlar gibi özellikler yer alıyor. GS donanım seviyesinde ise 16" multimedya ekranı, Intelli-Lux HD LED Pixel farlar, ambiyans aydınlatması, Pixel Box ve kablosuz şarj özellikleri standart olarak sunuluyor.
OPEL GRANDLAND FİYATLARI
Yeni model, hybrid teknolojisine sahip Edition ve GS donanım seviyelerinde, elektrikli versiyonda ise yalnızca GS donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Hybrid seçeneği 2 milyon 50 bin lira, elektrikli versiyonu ise 1 milyon 804 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- 'Madem hedefiniz benim...'
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kürsüde Kürşad Yılmaz'a sert yanıt!