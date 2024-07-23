Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2024 Salı, 17:49
Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

2024 yılının beklenen modellerinden Türkiye'de üretilen Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu.

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

2024 yılının başından beri satış tarihi beklenen yerli üretim Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu. 

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

Yapılan açıklamaya göre, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle tüketici ile buluşuyor. 

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor ve son teknoloji ile donatılmış Yeni Renault Duster’ın temellerini oluşturuyor.

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

Kullanıcılar, Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Evolution Eco-G 100 hp - 1.249.000 TL

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Evolution E-Tech full hybrid 145hp - 1.530.000 TL

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.580.000 TL

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Techno E-Tech full hybrid 145hp - 1.570.000 TL

Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.620.000 TL

dacia duster renault duster sıfır araba sıfır araç kampanya

En Çok Okunan Haberler