Yeni Renault Duster satışa sunuldu: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor! İşte tüm ayrıntılar...
2024 yılının beklenen modellerinden Türkiye'de üretilen Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu.
2024 yılının başından beri satış tarihi beklenen yerli üretim Yeni Renault Duster, 23 Temmuz itibarıyla satışa sunuldu.
Yapılan açıklamaya göre, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle tüketici ile buluşuyor.
CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor ve son teknoloji ile donatılmış Yeni Renault Duster’ın temellerini oluşturuyor.
Kullanıcılar, Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.
RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
Evolution Eco-G 100 hp - 1.249.000 TL
RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
Evolution E-Tech full hybrid 145hp - 1.530.000 TL
RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.580.000 TL
RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
Techno E-Tech full hybrid 145hp - 1.570.000 TL
RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ
Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.620.000 TL
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