Xiaomi Bugatti'den güçlü aracını tanıttı! 1548 beygirlik Su7 Ultra sadece 12 dakikada şarj oluyor...
Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 1548 beygir gücünde, 4 kapılı elektrikli hiper otomobil SU7 Ultra'yı tanıttı. Modelin yüksek gücü kadar performas verileri ağırlığı ve şarj süresi de dikkat çekiyor.
Kısa bir süre önce SU7 ile elektrikli otomobillere adım atan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şimdi de SU7 Ultra ile dünyanın en hızlı 4 kapılı otomobili olmayı hedefleyen 4 kapılı EV'sinin hiper-spor versiyonunu tanıttı.
PORSCHE'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Xiaomi SU7, Porsche Taycan'a benzer bir formatta uygun fiyatlı bir elektrikli spor otomobil olarak ortaya çıktı.
Şimdiye kadar sadece Çin'de satışa sunuldu, ancak 299 beygirlik baz model için 215.900 RMB veya 30 bin dolarının biraz altında cazip bir taban fiyatla geliyor. Yükseltilmiş “Max” modeli ise yaklaşık 41 bin dolar baz fiyatla, 673 HP güç ve her yönden geliştirilmiş performansla sunuluyor.
BİR GÜNDE 50 BİN SİPARİŞ
Otomobil tanıtıldıktan hemen sonra neredeyse bir gecede 50 bin sipariş alarak yedi aylık bir bekleme listesi oluşturdu.
Xiaomi çıtayı daha da yükseltiyor ve SU7 Max'in yapabileceklerinin çok ötesine geçen aşırı hiper otomobil performansına sahip SU7'nin yeni bir “Ultra” Prototip versiyonunu gösteriyor.
1548 BEYGİR GÜÇ!
Yeni SU7 Ultra, 1548 HP ile Max versiyonunun iki katından daha fazla beygir gücüne sahip. Güç üç motordan geliyor. Xiaomi bu motorları V8 ve V6 olarak adlandırıyor. Araçta iki V8 bir de V6 motor bulunuyor. İsmi içten yanmalı motorları çağrıştırsa da bu motorlar tabii ki elektrikli.
XIAOMI SU7 ULTRA PERFORMANS VERİLERİ
Bu kadar güçle 0-100km/sa (0-62mph) hızlanmasını 1,97 saniyede veya 0-200 km/sa hızlanmasını 5,96 saniyede tamamlayabiliyor. En yüksek hız ise 350 km/sa.
XIAOMI SU7 ULTRA FREN MESAFESİ
Xiaomi, motorların 0,6G'ye kadar rejeneratif frenleme gücü veya fiziksel frenlerle 2,36G'ye kadar güç sağlayabileceğini ve 100 km/sa ile giderken 25 metrede durabileceğini söylüyor.
1900 kg ağırlığa sahip model bugün piyasada bulunan aşırı güçlü hiper-spor otomobillerin çoğuna kıyasla hâlâ hafif. Tüm gövde panelleri, ağırlığı azaltmak için karbon fiberden yapılmış.
DEV ARKA KANAT
SU7 Max'ten hem daha geniş hem de daha uzun olan otomobilin aerodinamik ve soğutma performansı için modifiye edilmiş gövde panelleri ve arkada 2145kg bastırma kuvveti üretebilen büyük bir kanadı bulunuyor.
12 DAKİKADA ŞARJ
Bataryanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz, ancak Max versiyonunda 101kWh CATL Qilin batarya bulunuyor. Ultra'da CATL'nin yeni Qilin II'si kullanılıyor ve bu bataryanın 5.2 C hızında şarj olabildiği söyleniyor. Yani yeterince yüksek güçlü 897V şarj cihazına bağlı olduğu sürece sıfırdan tam doluma 12 dakikada şarj edilebiliyor.
REKOR BEKLENİYOR
Xiaomi, SU7 Ultra'nın pist günleri söz konusu olduğunda şimdiye kadar yapılmış en hızlı 4 kapılı olmasını istiyor. Ekim ayında aracı Nürburgring'e götürerek en iyi turu atmaya çalışmayı planlıyor. Halihazırda Nürburgring 4 kapılı EV rekoru bir ileri bir geri gidip gelse de şu anda 7 dakika 7 saniye ile Porsche Taycan'ın elinde bulunuyor.
Porsche kesinlikle Nürburgring'de yolunu biliyor (919 hibrid Le Mans yarış arabasıyla 5:19'luk genel rekora sahip), bu yüzden akıllı telefon üreticisi Xiaomi için oldukça zorlu olacak.
500 BEYGİR DAHA GÜÇLÜ
Ancak daha önce başka Çinli girişimcilerin de rekor kırdığını görmüştük. NIO, 2017'de bir EP9 ile 6:45'lik bir derece elde ederek, şirket henüz otomobil üretimine başlamadan önce bir “üretim” otomobil rekoru kırmış ve inanılmaz etkileyici bir tur atmıştı.
Xiaomi Taycan'dan 500'den fazla beygir gücüyle daha iyi özelliklere sahip.
XIAOMI SU7 ULTRA FİYATI
Xiaomi henüz kullanılabilirlik ya da fiyatlandırma konusunda bir açıklama yapmadı, dolayısıyla bu ürün piyasaya çıkabilir de çıkmayabilir de. Şu anda bir “prototip” olarak adlandırılıyor, ancak SU7'nin popülaritesi ile insanların bunu ellerine almak isteyebileceklerini hayal edebiliyoruz.
İlgili Haberler
- İklim aktivistleri elektrikli Tesla'yı tahrip etti! Eylemin nedenini açıkladılar: 'Tam bir güvenlik felaketi'
- Trafikte çarpışan araba: Bir arabayla altı arabayı parçaladı! Dev SUV böyle kayda alındı...
- BMW'nin kapısı parmak kopardı! Marka 'Kapıda sorun yok' dedi: Milyon dolarlık tazminat davası...
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Sıralama değişmedi!
- Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı