Çin endüstri kuruluşunda AB'ye rest! Elektrikli araçlarla ilgili bulguları düzeltin...

Yayınlanma: 20.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 20.07.2024 - 14:24

Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracatı Ticaret Odası (CCCME) yapılan oturumda AB'nin ön değerlendirmesinin AB ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

“Çok endişeliyiz. Komisyonu bu hukuka aykırı bulguları düzeltmeye ve (Çin'in elektrikli araç sübvansiyonlarına ilişkin) soruşturmayı sonlandırmaya çağırıyoruz” diyen CCCME Başkan Yardımcısı Shi Yonghong gazetecilere bir brifing verdi.

Avrupa Birliği, temmuz ayının başlarında Çinli BYD, Geely ve SAIC markalarının yanı sıra Tesla ve BMW gibi Batılı üreticiler tarafından Çin'de üretilen modeller de dahil olmak üzere Çin'de üretilen elektrikli araçlara %17.4 ile %37.6 arasında değişen geçici gümrük vergileri uyguladı.

'SORUŞTURMA ŞEFFAF DEĞİL'

Shi, yerli üreticilerin AB pazarında istikrarlı bir paya sahip olduğunu ve bu nedenle yakın bir zarar belirtisi olmadığını, AB endüstrisindeki kayıpların ithalattan kaynaklanmadığını ve soruşturmanın şeffaflıktan yoksun olduğunu ve prosedürel anomalilerle dolu olduğunu söyledi.

AB ticaret politikasını denetleyen ve soruşturmasını ekim sonuna kadar sürdürecek olan Komisyon, Çin elektrikli araçlarını devre dışı bırakmaya çalışmadığını, ancak eşit bir oyun alanı sağlamak için önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

Bir sözcü “Soruşturmamız ilgili tüm AB ve DTÖ kuralları ile tamamen uyumludur” dedi.

Shi, Çinli otomobil üreticilerinin Brüksel ve Pekin'in dengeli bir çözüm üzerinde müzakere etmesini istediklerini, ancak AB'nin ortalama %20.8'lik geçici vergisi ile Çin'in hiçbir önlem alınmaması yönündeki talebi arasında büyük bir uçurum olduğunu söyledi.

'ÇİN'DEN YATIRIM BEKLENİYOR'

Shi, ortalama gümrük vergisini “mantıksız ve şişirilmiş” olarak nitelendirdi ve AB pazarındaki yabancı sübvansiyonların etkisine ilişkin ayrı AB soruşturmalarının Çinli otomobil ve akü üreticilerini Avrupa'ya yatırım yapmaktan caydırma riski taşıdığını söyledi.

Shi daha sonra “Bunun (AB) üye ülkeleri için büyük bir ilgi alanı olduğunu düşünüyorum çünkü birçok üye ülke Çin'den yatırım bekliyor” dedi.

AB üyeleri soruşturmanın sonunda vergiler konusunda son sözü söyleyecek. Bu hafta bağlayıcı olmayan bir oylamada, gümrük vergilerinin esasına ilişkin bölünmüş görüşleri ortaya koydular.