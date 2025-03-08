Yılın otomobili Renault 5, Roland-Garros'a özel olarak yeniden tasarlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault 5 E-Tech Elektrikli Roland-Garros özel versiyonu, sedef beyaz, gece mavisi, yıldız siyah ve özel mat tonlarda saten mineral gri olmak üzere dört gövde rengine sahip. Bu tonlar, saten krom tavan çizgisi ve özel olarak tasarlanan 18 inç siyah elmas kesim, saten mineral gri Roland-Garros alaşım jantlarla uyum sağlıyor.