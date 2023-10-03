Bir minibüs ne kadar lüks olabilir? Cevabı Lexus'tan...

Lexus, LM'yi tekerlekli özel jet gibi hissettirmek için bir dizi başka özellik de kullanmış. Bunlar arasında 23 hoparlörlü Mark Levinson 3D surround sistemi ve dört koltuklu versiyonlarda 48 inç ultra geniş ekran monitör, Aktif Gürültü Kontrolü ve hem gürültü azaltıcı jantlar hem de lastikler yer alıyor.