Bir minibüs ne kadar lüks olabilir? Cevabı Lexus'tan...
Toyota'nın lüks markası Lexus yeni bir maceraya atılıyor ve minivan segmentine lüks getiriyor.
Yeni 2024 Lexus LM, sadece 247 hp güç üreten 2.5 litrelik hibrit ile hem 4 hem de 7 koltuklu modellerde sunuluyor.
Lexus LM 2024 otomobil üreticisinin lüks minivanı sergileyen kapsamlı bir medya galerisi yayımlamasıyla birlikte Avrupa'da resmi olarak tanıtıldı.
Avrupalı müşteriler 2024 LM'yi dört ya da yedi koltuklu olarak sipariş edebilecekler.
Denizaşırı pazarlarda olduğu gibi, dört koltuklu versiyon en lüks olan versiyon ve Lexus'a göre "lüksün zirvesi".
Bu modelin arka koltukları birinci sınıf havayolu kabinlerinden esinlenerek baş salınımını azaltacak, duruşu iyileştirecek ve yolcuların dinlenmeye ihtiyaç duyması halinde tamamen yatay olacak şekilde yatırılabilecek şekilde tasarlanmış.
Ayrıca, ısıtmalı ve havalandırmalı bu koltuklar araç fren yaparken yolcunun öne kaymasını önlemek için bir eğim fonksiyonuna sahip. Koltuklar yarı anilin deri ile kaplanmış ve uzatılmış sedirlere de sahip.
Yedi koltuklu versiyonlarda ikinci sırada VIP koltuklar ve üçüncü sırada iki artı bir konfigürasyonda açılır koltuklar bulunuyor.
Lexus, LM'yi tekerlekli özel jet gibi hissettirmek için bir dizi başka özellik de kullanmış. Bunlar arasında 23 hoparlörlü Mark Levinson 3D surround sistemi ve dört koltuklu versiyonlarda 48 inç ultra geniş ekran monitör, Aktif Gürültü Kontrolü ve hem gürültü azaltıcı jantlar hem de lastikler yer alıyor.
Dört koltuklu versiyonda ayrıca beş katmanlı tavan döşemesi bulunurken, yedi koltuklu modelde biraz daha az gelişmiş 21 hoparlörlü bir ses sistemi yer alıyor.
Yedi koltuklu model, 48 inçlik ekranın eksikliğini tavandaki 14 inçlik daha küçük bir açılır ekranla telafi ediyor.
Otomobil üreticisi sürücüyü ya da ön koltuktaki yolcuyu da unutmamış. Örneğin, 14 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı, Qi kablosuz şarj cihazı, iki USB-C bağlantı noktası, ortam aydınlatması, dijital dikiz aynası ve 10 inçlik bir baş üstü ekranı var.
Tüm Avrupa modelleri LM 350h olarak satılacak ve modeller standart olarak dört tekerlekten çekişli olarak geliyor.
2.5 litrelik hibrit motor 247 bg 329 Nm tork üretiyor ve 8,7 saniyede 100 km/sa hıza ve 190 km/sa azami hıza ulaşmasını sağlıyor. Sürücüler Normal, Eco, Sport ve Custom modları arasında seçim yapabiliyor.
Çok sayıda güvenlik özelliği standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında acil durum direksiyon asistanı, adaptif hız sabitleyici, proaktif sürüş asistanı, sürücü monitörü, şerit değiştirme asistanı ve ön çapraz trafik uyarısı yer alıyor.
Lexus, frenleme kuvvetinin ön-arka dağılımını değiştirerek frenleme sırasında aracın yuvarlanmasını ve eğimini kontrol eden Frenleme Duruş Kontrolü sistemini de dahil ediyor.
Ayrıca araç durduğunda sallanma hissini azaltan Yumuşak Duruş Kontrolü'ne de sahip. Önde MacPherson dikmeler ve arkada çift salıncaklı ve arka kollu süspansiyon, yolcu konforunu en üst düzeye çıkarır ve mikro genlik ve yüksek frekans seviyelerinde amortisör performansını değiştiren Frekans Duyarlı Valflere sahip.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü