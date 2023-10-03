Fiat Egea yine zamlandı: 750 bin TL'yi de aştı
Fiat'ın ekim ayı fiyat listesi açıklandı. Şirketin bu ay Egea grubunun tamamına zam yaptığı görüldü.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Fiat, ekim ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Geçtiğimiz ay hiçbir modele zam yapmayan marka, bu ay zam kararı aldı. Ancak bu zam sadece Egea grubuna geldi ve diğer modellere zam yapılmadı. En ucuz Egea, son zamlar sonrasında 750 bin TL'yi geçti.
2023 eylül ve ekim ayı başlangıç fiyatları şöyle oldu...
Model 4 Eylül Başlangıç Fiyatı 3 Ekim Başlangıç Fiyatı
Egea Sedan 729.900 TL 752.900 TL
Egea Cross 802.900 TL 825.900 TL
Egea Cross Wagon 1.130.900 TL 1.156.900 TL
Egea Hatchback 779.900 TL 802.900 TL
500e 1.337.900 TL 1.337.900 TL
Panda 792.900 TL 792.900 TL
500
959.900 TL 959.900 TL
500X 1.464.900 TL 1.464.900 TL
Fiat 2023 Ekim ayı fiyat listesi:
Egea Sedan fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 752.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 916.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy, Otomatik 1.038.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.170.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 802.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Urban, Manuel 966.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Manuel 1.020.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.098.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.210.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge, Manuel 852.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Lounge, Manuel 1.016.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.148.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.260.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited, Manuel 902.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited, Otomatik 1.198.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.310.900 TL
Egea Cross fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street, Manuel 825.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Street, Manuel 970.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street, Otomatik 1.094.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Street, Otomatik 1.094.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 865.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.010.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.134.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.256.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge, Manuel 915.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.184.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.306.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited, Manuel 965.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited, Otomatik 1.234.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.356.900 TL
Egea Hatchback fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street, Manuel 802.900 TL
Egea Cross Wagon fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.156.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.278.900 TL
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli Lounge, Manuel 1.049.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.206.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.328.900 TL
500e fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.337.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.369.900 TL
87kW, Elektrikli La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.401.900 TL
500 fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 70 HP, Hibrit Dolcevita, Manuel 959.900 TL
1.0 70 HP, Hibrit (Cabrio) Dolcevita, Manuel 1.073.900 TL
Panda fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 70 HP, Hibrit (City) Cross, Manuel 792.900 TL
1.0 70 HP, Hibrit (Cross 4x2) Urban, Manuel 849.900 TL
500X fiyatları - Ekim 2023
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Hibrit 130HP Cross Plus, Otomatik 1.464.900 TL
1.5 Hibrit 130HP Soft Top, Otomatik 1.514.900 TL
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