Fiat Egea yine zamlandı: 750 bin TL'yi de aştı

Fiat'ın ekim ayı fiyat listesi açıklandı. Şirketin bu ay Egea grubunun tamamına zam yaptığı görüldü.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Fiat, ekim ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Geçtiğimiz ay hiçbir modele zam yapmayan marka, bu ay zam kararı aldı. Ancak bu zam sadece Egea grubuna geldi ve diğer modellere zam yapılmadı. En ucuz Egea, son zamlar sonrasında 750 bin TL'yi geçti.

2023 eylül ve ekim ayı başlangıç fiyatları şöyle oldu...