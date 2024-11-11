Hafif ticari araçta yerli üretim düşüşte: İthalatın payı yüzde 80’i aştı!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:26

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ekim ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Bu dönemde otomotiv üretiminde düşüş yaşanırken, ithal hafif ticari araçların pazar payında rekor artış görüldü. Çin araçlarına uygulanan ek vergilerin etkisiyle otomobil ithalatı yavaşlarken, hafif ticari araçlarda yerli araç payı ilk kez yüzde 20'nin altına indi.

REKABET GÜCÜ ZAYIFLIYOR

İhracat pazarlarındaki yavaşlamanın yanı sıra, yerli üreticilerin rekabet gücünün zayıflamasıyla ekim ayında toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 10,4 azalarak yaklaşık 122 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12,8 artarak 3,1 milyar dolara ulaşıp rekor kırsa da adet bazında yüzde 1,4 geriledi. Ekim ayında otomobil ihracatı ise yıllık bazda yüzde 3 düştü. İç pazarda otomotiv satışları da ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak yaklaşık 100 bin adet oldu.

OSD verilerine göre, ekim ayında yerli hafif ticari araç satışları yüzde 43 düşerek 4 bin 214 adete inerken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 54 artarak 17 bin 398 adete ulaştı. Böylece, ithal hafif ticari araçların pazar payı ekim ayında yüzde 80’in üzerine çıktı ve yerli payı yüzde 20’nin altına indi. Yıl boyunca artış trendinde olan ithal hafif ticari araçların pazardaki bu yükselişi, yerli üretimin azalması ve ithal araç çeşitliliğinin artması ile hızlandı. Türkiye’nin hafif ticari araç üretim üssü olarak konumu ise Fiat Doblo ve Ford Courier üretimlerinin yurtdışına kaydırılmasıyla sarsıldı.

10 AYLIK ÜRETİMDE GERİLEME

Yılın ilk 10 ayında toplam otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 7 azalarak 1 milyon 122 bin 567 adette kaldı. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 742 bin 303 adet seviyesine düştü. Traktörle birlikte toplam üretim 1 milyon 162 bin 178 adet olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ticari araç grubunda üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 azaldı. Kapasite kullanım oranı yüzde 69 seviyesinde kalan sektör, ihracatta 10 ayda yüzde 3 artışla 30,2 milyar dolara ulaştı. Ancak otomobil ihracatı adet bazında yüzde 2 düşerken, ticari araç ihracatı yüzde 1 oranında artış gösterdi. Traktör ihracatı ise yüzde 24 düşüşle 11 bin 860 adete geriledi.

PAZAR 1 MİLYON SINIRINA YAKLAŞTI

OSD verilerine göre, 2024'ün ilk 10 ayında toplam pazar yıllık bazda yüzde 2 gerileyerek 983 bin 968 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yıllık bazda değişmeyerek 750 bin 935 adede ulaştı. Ticari araç pazarında ise toplam ticari araçlar yüzde 7, ağır ticari araçlar yüzde 10, hafif ticari araçlar yüzde 6 düşüş yaşadı. İlk 10 ayda yerli araç payı otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 29 olarak gerçekleşti.