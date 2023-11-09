Hava yastıkları saatli bomba gibi patlıyor! Milyonlarca araç geri çağrıldı...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:29

On yıldan uzun bir süredir milyonlarca sürücü, gözlerinin önünde potansiyel olarak ölümcül bir bileşene sahip otomobiller kullanıyor. Araç üreticileri ve hükümetler bunu biliyor, ancak sorunu çözmek için çok az aciliyet duygusu ve kimin sorumluluk alması gerektiği konusunda bir kafa karışıklığı yaşanıyor.

Sorun, ''sizi koruması gereken'' hava yastığından kaynaklanıyor. Takata markasına ait hatalı güvenlik kiti, yaklaşık 100 milyon aracın etkilendiği otomobil endüstrisi tarihindeki en büyük geri çağırmaya neden oldu.

YALNIZCA İNGİLTERE'DE 5 MİLYONDAN FAZLA

Sürücü ve Araç Standartları Ajansı (DVSA) tarafından Auto Express'e açıklanan verilere göre, yalnızca İngiltere'de yaklaşık 5,3 milyon hatalı airbage sahip araç bulunuyor.

İlk bildirimlerin yapılmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, resmi verilere göre sadece İngiltere'de 2,2 milyondan fazla araç hâlâ onarılmamış ya da kontrol edilmemiş durumda. Otomobil üreticilerinden parça siparişlerindeki hatalar ve sevkıyat gecikmeleri konusunda bahaneler gelirken, bayiler aylar sonrasına randevu veriyor.

METAL PARÇALAR FIRLATIYOR

Sorun, bir kaza anında hava yastığını hızla şişirmek için kullanılan patlayıcı bir kartuştan kaynaklanıyor. Takata bileşenlerinin içindeki kimyasallar kararsız hale gelebiliyor ve bir kazada tetiklendiğinde metal muhafazanın yırtılmasına ve kabine metal parçalar fırlatmasına neden olabiliyor. Dünya genelinde en az 27 kişi bu sebeple hayatını kaybetti.

Araştırmalar ise önemli parçaların korozyonunun sıcak ve nemli iklimlerde hızlandığını gösterdi.

AVUSTRALYA VE ABD'DEN AÇIKLAMA

Avustralya ve ABD gibi bazı ülkelerdeki sürücülere, tamir edilene kadar bazı araç modellerini kullanmamaları söylendi.

Pek çok sürücüyse harekete geçmenin hayat kurtarıcı olabileceğinin farkında değil.

Kaza anında aracınızda bulunan Takata marka airbaglerin patlaması ile bu patlamadan meydana gelebilecek hayati riski almak istemeyen sürücülerin araçlarını kontrol ettirmesi gerekiyor.