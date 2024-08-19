Hedef ‘rekor’ satış ivmesini devam ettirmek

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Geçen yıl hem global düzeyde hem de Türkiye pazarında kendi rekorlarını kıran Volvo, bu yıl da “rekor” satışla yakaladığı ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, Türkiye’nin 2023 yılında elde ettiği başarıyı 2024 yılında da premium segmentte SUV lideri olarak sürdürdüğünü belirterek globalde de önemli başarı yakaladıklarını ifade etti.

Emiroğlu, “Volvo Car Türkiye, geçtiğimiz yıl 11.6 bin adetle Türkiye’deki en büyük satış başarısını kaydetti. Bu yıl da hedefimiz bu rakamı geçmek”dedi.

‘ARAÇ KİRALAMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM’

Ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2024 yılına temkinli bir iyimserlik içinde başladıklarını ve araç kiralama sektörünün uzun zamandır yüksek finansman maliyeti kıskacında olduğunu belirten Europcar’ın Türkiye CEO’su Fırat Fidan, maliyetlerin kabul edilebilir seviyelere gelmemesi durumunda yalnızca özkaynakları güçlü olan firmaların önemli alımlar yapabileceğini kaydetti. Sezonun beklentilerin altında başlamasına karşın izleyen süreçte oldukça iyi geçmesini ve yılsonunda sektördeki stokların azalmasını öngördüğünü kaydeden Fidan, “Ağustos-eylül döneminde yoğun dış turizm etkisi ile fiyatlar yükseleceği için şu anda araç kiralamak ve avantajlı fiyatları fırsata çevirmek için en iyi dönem” diye konuştu.

PATENT SAYISI 16 BİN 245’E ULAŞTI

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, çevreci üretim anlayışı ve sosyal farkındalığıyla yüksek teknolojili üretimi yaşama entegre ediyor. Bu kapsamda Chery, 2023 ESG Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre 2023 yılında tescil ettirdiği patentlerin sayısı 16 bin 245’e ulaştı. Chery, önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyar Yuan yatırım yapmayı planlıyor. Chery, ayrıca enerji verimliliği, akıllı kabin teknolojisi ve diğer alanlar için disiplinler arası inovasyon konusunda işbirliği yapmak üzere sekiz ortak inovasyon araştırma enstitüsü kurdu.

ŞEHİR VE DOĞA ARASINDA DENGE

Hyundai, baştan sona yenilediği Yeni SANTA FE modeliyle SUV segmentinde iddialı bir girişe hazırlanıyor. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni otomobil, diğer SUV kardeşlerinden daha farklı bir hissiyat sunuyor. Türkiye’de eylül ayında satışa sunulacak Yeni SANTA FE, şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında mükemmel bir denge oluşturuyor.