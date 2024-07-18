Otomotiv sektörüne 457 milyon lira ceza! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 'Piyasa bozucu eylem...'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:20

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:20

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında aşırı fiyat artışının önüne geçmek için 16 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe alınan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinin 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, son 1 yılda otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 17 milyon lira idari para cezası uygulandığı, motosikletlerin de aynı düzenlemelerin kapsamına alındığı belirtildi.

İKİNCİ EL

İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu düzenlemeye aykırı hareket edenlere Ticaret Bakanlığı tarafından son 1 yılda yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Diğer taraftan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemeye aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili bayilere stokçuluk kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren yaklaşık 294 milyon lira, son 1 yılda ise yaklaşık 219 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir” ifadeleri yer aldı.

EN BÜYÜK PAY OTOMOTİV'İN

Açıklamada konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan emlak işletmelerine son 1 yıl içinde yaklaşık 89 milyon lira idari para cezası uygulandığı da belirtildi.

Bakanlık tarafından başta gıda sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarından dolayı 286 milyon lira, 294 milyon lirası stokçuluk faaliyetleri olmak üzere otomotiv sektörüne 457 milyon lira, emlak sektörüne 121 milyon lira, kuyum sektörüne 25 milyon lira olmak üzere toplam 889 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.