Hidrolik fren nedir? Hidrolik fren ne işe yarar?
Hidrolik fren nedir? Hidrolik fren ne işe yarar?
Hidrolik fren yumuşak fren adıyla da bilinir. Frene basıldığında yavaşlama etkisini yumuşatmak üzere ortaya çıkmıştır. Hidrolik fren sisteminde sürtünme kuvveti yağ basıncıyla dengelenmektedir. Frene basıldığı anda yağ tekerleklere pompalanırken, tekerlekler de yağın verdiği etkiyle yavaşlamaktadır.
HANGİ YAĞ KULLANILIR?
Kullanılan yağın adı hidrolik yağdır ve bu yağ madeni yağdır.
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