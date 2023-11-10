HDI motor nedir? Hangi otomobillerde bulunur?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:58

Hdi, dizel motorlarda kullanılan bir sistemdir. Açılımı ise Açılımı High Pressure Drict İnjection'dur. HDI motorlar, 1997’den beri kullanılmaktadır ve motora yakıtı direkt püskürterek çalışırlar.

HDI MOTORUN FARKLARI NEDIR?

HDI motorlar yakıt tüketimini azaltırken daha seri vites geçişi elde edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Fizel yakıtı ince bir biçimde dağıtarak püskürtebilme yeteneği ile yakıt tüketimi optimizasyonu başarılı şekilde gerçekleşir. Ayrıca HDI motorlar, klasik enjeksiyon sistemini kullanan motorlara göre çok daha çevrecidir.

HDI MOTOR HANGİ MARKALARDA KULLANILIR?

Peugeot, Citroen, Mini Cooper ve Fiat marka bazı araçlarda HDI motor teknolojisi kullanılmaktadır.