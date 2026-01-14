Honda'da logo değişikliği! Kullanılacak ilk modeller belli oldu...

Honda görsel kimliğinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, yeni logonun elektrikli seri üretim modelleri başta olmak üzere bayilerde ve motor sporları faaliyetlerinde kullanılacağını açıkladı.

Markanın ilk harfi olan 'H' artık daha sade ve çerçevesiz bir tasarım ile kullanılmaya başlanacak.

Yeni logo, 2027’den itibaren piyasaya çıkacak elektrikli araçlarda ve yeni nesil hibritlerde kendine yer bulacak.

İLK 0 SUV MODELİNDE OLACAK

Yeni amblem ilk kez 2024’ün başlarında tanıtılan Honda 0 Serisi konseptlerinde görülmüştü. Bu logoyu taşıyacak ilk seri üretim modelin de 0 SUV olması bekleniyor. Başlangıçta 2026 için planlanan modelde, yeni amblemin kesin kullanım tarihi ise 2027 olarak ifade ediliyor. 0 SUV’un ardından, aydınlatmalı ambleme 0 Saloon'un ardından ise daha kompakt yapıda olan 0 Alpha SUV'un sahip olması bekleniyor.

Honda, yeni logonun yalnızca tamamen elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağını da belirtti.