Honda Motosiklet Türkiye'ye Brandverse Awards'ta altın ödül

Honda, Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde motosiklet kategorisinde 6’ncı kez altın ödülün sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:48
Honda Motosiklet Türkiye'ye Brandverse Awards'ta altın ödül
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde, 1 Nisan 2023 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında 50 binden fazla markanın sosyal medya hesapları, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre analitik olarak incelendi. İncelemede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki veriler değerlendirildi.

Araştırma şirketi Deloitte Türkiye'nin de desteklediği çalışmanın sonucunda, sosyal medya, deneyim tasarımı, dijital, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi birçok kategoride kazananlar belirlendi. Honda Motosiklet Türkiye ise motosiklet kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde verilen ödüller kapsamında marka başvuruları kabul edilmezken, ödüller tamamen istatistiksel verilerin ölçümlenmesiyle tarafsız bir şekilde sahiplerini buluyor. Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medya alanındaki başarısını da 6 yıldır bu ödül ile taçlandırıyor.


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