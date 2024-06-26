BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

EN HEYECAN VERİCİ SEDANLARDAN

Tarihsel olarak dünyanın en heyecan verici spor sedanlarından biri olan BMW M5, yedinci nesli için resmen plug-in hibrit rotasına girdi. Kaputun altında 4.4 litrelik V-8, sekiz vitesli otomatik şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru ve kullanılabilir 14.8 kilowatt-saatlik yüksek voltajlı bir bataryaya sahip olan 2025 BMW M5, etkileyici teknik özelliklere ve buna uygun bir fiyat etiketine sahip.

Model ABD'de 120 bin 675 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu da eski nesle oranla fiyatının yaklaşık yüzde 8 arttığı anlamına geliyor.