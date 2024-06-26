BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

Yeni BMW M5 sadece 40 kilometrelik menzili ve büyük ağırlık sorunu ile tartışma yarattı. Markanın yeni aracı şu ana kadar üretilen ilk plug in hibrit M5 olacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2024 Çarşamba, 15:39
BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

İlk plug-in hibrit BMW M5'in, öncekinden daha güçlü olmasına rağmen 0-100 km/sa hıza ulaşmada selefinden daha yavaş kaldığı ortaya çıktı.

BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

EN HEYECAN VERİCİ SEDANLARDAN

Tarihsel olarak dünyanın en heyecan verici spor sedanlarından biri olan BMW M5, yedinci nesli için resmen plug-in hibrit rotasına girdi. Kaputun altında 4.4 litrelik V-8, sekiz vitesli otomatik şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru ve kullanılabilir 14.8 kilowatt-saatlik yüksek voltajlı bir bataryaya sahip olan 2025 BMW M5, etkileyici teknik özelliklere ve buna uygun bir fiyat etiketine sahip.

Model ABD'de 120 bin 675 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu da eski nesle oranla fiyatının yaklaşık yüzde 8 arttığı anlamına geliyor.

BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

ÇOK DAHA AĞIR

Bu yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olan yeni Alman uber-sedan "filtresiz bir performans deneyimi" vaat ediyor. Ancak resmi basın bülteninde bahsedilen tüm ağırlık tasarruflarına rağmen 2025 M5'in hâlâ önceki nesilden 453 kilogram (1000 pound) daha ağır olduğu da görülüyor.

BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

DAHA YAVAŞ!

Tartıya 2 bin 440 kilogram (5,390 pound) gibi cömert bir ağırlıkta çıkan yedinci nesil BMW M5, toplamda 717 beygir gücü ve 1000 Nm torka sahip. Bu da onu selefinden 117 hp daha güçlü yapıyor. Ancak buna rağmen sıfırdan saatte 100 km hıza ulaşma süresi 3,5 saniye ile eskisinden 0.5 saniye kadar daha yavaş.

BMW'nin yeni modeli tartışma yarattı! Daha ağır, daha yavaş ve daha pahalı...

BMW M5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Motor: 4.4 litre V8
  • Motor gücü: 577 hp - 750 Nm
  • Elektrik motor gücü: 194 hp - 250 Nm
  • Maksimum sistem gücü: 717 bg
  • Batarya hacmi: 14,8 kWh
  • Maksimum şarj hızı: 7,4 kW
  • Maksimum elektrik menzili: 40 km (BMW tahmini)
  • 0-100 km/sa: 3,5 sn
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